سياسة
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بالصور | تلوث 21 شاطئاً جراء تسرّب نفطي مرتبط بثورة بركان تونغا في بيرو
أعلنت بيرو حالة طوارئ بيئية يوم الخميس، بعد أن أعلنت أن 21 شاطئاً على ساحل المحيط الهادئ تلوثت بسبب تسرب نفطي في مصفاة تديرها شركة ريبسول ومقرها إسبانيا، في أعقاب ارتفاع الأمواج الناجم عن ثورة بركان تحت الماء قرب تونغا.
بالصور | تلوث 21 شاطئاً جراء تسرّب نفطي مرتبط بثورة بركان تونغا في بيرو
تلوث 21 شاطئاً على ساحل المحيط الهادئ بسبب تسرب نفطي مرتبط بثوران بركان تحت الماء قرب تونغا / AFP
21 يناير 2022

أعلنت بيرو حالة طوارئ بيئية، يوم الخميس، بعد أن أعلنت أن 21 شاطئاً على ساحل المحيط الهادئ تلوثت بسبب تسرب نفطي في مصفاة تديرها شركة ريبسول ومقرها إسبانيا، في أعقاب ارتفاع الأمواج الناجم عن ثورة بركان تحت الماء قرب تونغا.

وقال الرئيس بيدرو كاستيو إن "لجنة لاقتراح طرق للتعامل مع الأزمة ستُشكّل، بما يتماشى مع السياسات الوطنية التي تهدف إلى حماية البيئة".

وقالت رئيسة الوزراء ميرثا فاسكيز إن "شركة ريبسول وعدت بتقديم جدول للتنظيف، وإشراك الصيادين المحليين في تنظيف الشواطئ وتسليم سلال طعام للأسر المتضررة".

وأضافت فاسكيز أن "الأمم المتحدة ستوفر فريقاً من الخبراء لمساعدة بيرو في التعامل مع التسرب النفطي". ويُمنع الناس في الوقت الحالي من الذهاب إلى 21 شاطئاً ملوثاً بسبب مخاوف صحية.

وتقول السلطات البيروفية إن "سفينة ترفع العلم الإيطالي سكبت 6000 برميل في المحيط الهادئ يوم السبت أمام مصفاة لا بامبيلا".

وفي الأيام الأخيرة، جمع نشطاء بيئيون الطيور البحرية الملطخة بالزيت أو الميتة.

وقالت ريبسول إن "السلطات البيروفية لم تصدر تحذيراً من حدوث موجات مد، وإن السفينة كانت تواصل تفريغ النفط في المصفاة عندما ضربتها الأمواج".

وغرقت امرأتان في بيرو بعد أن جرفتهما الأمواج القوية في أعقاب ثورة تونغا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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