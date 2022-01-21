أعلن رئيس مجلس الدوما (الغرفة السفلى) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، مشاورات ستعقد الأسبوع المقبل بشأن الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين كدولتين مستقلتين.

وفي حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فولودين إلى أنّ مسألة الاعتراف جاءت بناء على اقتراح من الحزب الشيوعي الروسي، ولاقى دعما من حزبي روسيا العادلة والليبرالي الديمقراطي.

وأكد فولودين أنهم سيتشاورون مع قادة الأحزاب السياسية مسألة الاعتراف بما يسمى "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك"، وبناء على النتائج سيتم طرحه لاحقا في مجلس الدوما الروسي.

واتهم المسؤول الروسي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بانتهاك اتفاقية مينسك كما اتهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمحاولة احتلال أوكرانيا.

وتأتي التصريحات الروسية وسط اتهامات من كييف لموسكو بزيادة عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للانفصاليين الموالين لروسيا، في ظلّ مخاوف من غزو روسيا لأوكرانيا.

وأكد جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني في بيان أن "قيادة القوات المسلحة الروسية تواصل تعزيز القدرات القتالية للانفصاليين في شرق أوكرانيا عبر تزويدهم بدبابات ومنظومات مدفعية وذخائر".

بلغاريا ورومانيا

وحول المفاوضات الجارية مع الغرب، قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، إن "الضمانات الأمنية التي تسعى موسكو للحصول عليها من الغرب تشمل إلزام قوات حلف شمال الأطلسي مغادرة رومانيا وبلغاريا".

وطالبت موسكو بضمانات ملزمة قانوناً من الحلف بوقف توسعه شرقاً والعودة إلى حدود عام 1997.

ورداً على سؤال حول ما سيعنيه ذلك بالنسبة لبلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا إلى حلف شمال الأطلسي بعد عام 1997، قالت الوزارة إن روسيا تريد سحب جميع القوات الأجنبية والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من البلدين.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوماً على أوكرانيا.