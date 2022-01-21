سياسة
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"إيرباص" تُلغي صفقة تسليم 50 طائرة للخطوط القطرية.. ما القصة؟
قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن شركة "إيرباص" ألغت صفقة للخطوط الجوية القطرية تضم 50 طائرة من طراز "A 321 نيو"، في إطار نزاع بين الشركتين بشأن طائرة "A 350".
"إيرباص" تُلغي صفقة تسليم 50 طائرة للخطوط القطرية.. ما القصة؟
"إيرباص" تُلغي صفقة تسليم 50 طائرة "A 321 نيو" للخطوط القطرية / Others
21 يناير 2022

ألغت عملاقة صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" صفقة للخطوط الجوية القطرية تضم 50 طائرة من طراز "A 321 نيو"، في إطار نزاع بين الشركتين بشأن طائرة "A 350"، حسبما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الجمعة.

ونقلت "بلومبرج" عن مسؤول في شركة "إيرباص" تأكيده "فسخ عقد يشمل 50 طائرة A 321 نيو مع شركة الخطوط الجوية القطرية".

والخطوط الجوية القطرية في نزاع مع "إيرباص"، بعدما أوقفت الشركة القطرية تشغيل طائرة "A 350" ورفضت تسلم طائرات أخرى من نفس الطراز متعاقد عليها مع الشركة الأوروبية، بسبب عيوب في أسطحها الخارجية.

والخميس، عقدت محكمة في لندن جلسة للنظر في قضية رفعتها الخطوط القطرية ضد إيرباص، وطلبت القطرية خلال الجلسة تعويضاً بمقدار 618 مليون دولار، وتغريم إيرباص 4 ملايين دولار عن كل يوم تعطل للطائرات موضوع النزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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