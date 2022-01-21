ألغت عملاقة صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" صفقة للخطوط الجوية القطرية تضم 50 طائرة من طراز "A 321 نيو"، في إطار نزاع بين الشركتين بشأن طائرة "A 350"، حسبما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الجمعة.

ونقلت "بلومبرج" عن مسؤول في شركة "إيرباص" تأكيده "فسخ عقد يشمل 50 طائرة A 321 نيو مع شركة الخطوط الجوية القطرية".

والخطوط الجوية القطرية في نزاع مع "إيرباص"، بعدما أوقفت الشركة القطرية تشغيل طائرة "A 350" ورفضت تسلم طائرات أخرى من نفس الطراز متعاقد عليها مع الشركة الأوروبية، بسبب عيوب في أسطحها الخارجية.

والخميس، عقدت محكمة في لندن جلسة للنظر في قضية رفعتها الخطوط القطرية ضد إيرباص، وطلبت القطرية خلال الجلسة تعويضاً بمقدار 618 مليون دولار، وتغريم إيرباص 4 ملايين دولار عن كل يوم تعطل للطائرات موضوع النزاع.