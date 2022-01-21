أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده مستعدّة للقيام بالوساطة لنزع فتيل التوتّر بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وشدّد أردوغان على رفض تركيا أي تصعيد في المنطقة.

وأضاف: "حدوث أيّ تطوّر أو حرب بُغية الاحتلال سيشكّل انتهاكاً خطيراً للغاية لاستقرار المنطقة".

وأردف: "يمكننا أن نلعب دور الوسيط ليعمّ السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "نريد أن يسود السلام بالمنطقة ومستعدّون للقيام بكل ما يقع على عاتقنا".

ونوّه أردوغان إلى أنه سيجري زيارة إلى أوكرانيا قريباً وربما يتحدّث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً ويزور موسكو.

يُشار إلى أنّ روسيا حشدت عشرات الآلاف من قواتها على حدودها مع أوكرانيا، وتخشى الدول الغربية من أنّ موسكو تخطّط لشنّ هجوم جديد على دولة غزتها في 2014 لضمّ شبه جزيرة القرم.

وتنفي موسكو التخطيط لشنّ أيّ هجوم، لكنها تقول إنّها "قد تُقدم على عمل عسكري غير محدّد إذا لم تُلبَّ قائمة مطالب بما في ذلك تعهّد من حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا مُطلقاً في عضويته".