سقط أكثر من مئة قتيل وجريح الجمعة، في هجوم على سجن في صعدة في شمال اليمن، وفق الصليب الأحمر الدولي، واتّهم الحوثيون طيران التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذه.

وقال المتحدّث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر، لوكالة الصحافة الفرنسية: "هناك أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح" في "مركز احتجاز" في صعدة، معقل الحوثيين، مشيراً إلى أن "الأرقام في تزايد".

وأضاف عمر أن الحصيلة تستند إلى "أعداد القتلى والجرحى الذين وصلوا إلى مستشفيين تدعمها اللجنة في صعدة وهما مستشفى الجمهورية ومستشفى الطلح".

واتّهم الحوثيون طيران التحالف بارتكاب "جريمة" في صعدة، ووزعوا صور فيديو ملتقطة من الجو للمكان الذي قالوا إنه مقر "السجن الاحتياطي" في المدينة، بدا فيها مُدمَّراً تماماً.

كما أظهرت صور أخرى جثثاً وبقع دماء بين الأنقاض، بينما أشخاص يساعدون على رفع الركام. كما يمكن رؤية جرافة وآليات تنظف المكان، وسيارات إسعاف، وجثث أخرى ممدة على الطريق.

وأكّد رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في اليمن أحمد مهات في بيان أنّ "مستشفى الجمهورية في المدينة تلقّى حتى الآن نحو مئتي جريح".

وأشار إلى أنّ المنظمة "تبرعت بمعدات طبية للمستشفى"، مضيفاً "نعلم أن هذا ليس كافياً للتعامل مع كل الإصابات".

ولم يشر التحالف إلى أيّ قصف على صعدة، لكنّه تحدث في بيان عن استهداف الحديدة في غرب اليمن.

وأعلن البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات المليشيا الحوثية بالحديدة" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واستهداف "أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة".

وأفادت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" الدولية الّتي تتّخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرّاً لها، بأنّ 3 أطفال على الأقل قُتِلوا في غارة جوية على الحديدة غرب اليمن.

من جهتها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إنّ "العدوان" استهدف "مبنى اتصالات" في المدينة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت على حسابها على "تويتر" عن "انقطاع الاتصال بالانترنت في كل اليمن" بعد الغارات.

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة على استهداف الحوثيين بصواريخ وطائرات مُسيّرة أبو ظبي في الإمارات، ما تسبّب بسقوط ثلاثة قتلى وإصابة ثلاثة صهاريج محروقات واندلاع حريق قرب المطار. وتعهّدت الإمارات التي تشارك في التحالف والسعودية بالرد.

وكان ذلك الاعتداء الأول من نوعه الذي ينفذه الحوثيون المدعومون من إيران على الإمارات.

وصادر الحوثيون في الثالث من يناير/كانون الثاني باخرة في البحر الأحمر ترفع علم الإمارات، وتنقل، وفق التحالف، تجهيزات لمستشفى. وقال الحوثيون إنها تنقل أسلحة.

ومنذ الاثنين، تاريخ وقوع الاعتداء على الإمارات، كثّف التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية غاراته الجوية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وتدور منذ 2014 حرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين الذين شنّوا هجوماً واسعاً وسيطروا على مناطق كثيرة بينها العاصمة صنعاء. وتدخّل التحالف لدعم القوات الحكومية منذ 2015. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.

وتعدّ الحديدة في جنوب غرب البلاد نقطة عبور مهمة لإيصال المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ثلثا السكان في اليمن. ويقول التحالف إنّ الحوثيين يستخدمونها لنقل السلاح. وجرى التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أممية في الحديدة في 2018، لكنه ظل هشاً.