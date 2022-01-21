سياسة
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إصابة 10 متضامنين بينهم 4 إسرائيليين في هجوم  عنيف لمستوطنين بالضفة
أصيب 10 متضامنين بينهم 4 إسرائيليين، في هجوم عنيف نفذه مستوطنون إسرائيليون، بالقرب من بلدة بورين الفلسطينية شمالي الضفة الغربية. وكان المتضامنون يساعدون مزارعين فلسطينيين، في زراعة أشجار زيتون، بأراض مهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال.
إصابة 10 متضامنين بينهم 4 إسرائيليين في هجوم  عنيف لمستوطنين بالضفة
صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقول إن 4 نشطاء إسرائيليين أُصيبوا في اعتداء المستوطنين - أرشيفية / AFP
21 يناير 2022

أُصيب 10 متضامنين، بينهم 4 إسرائيليين، الجمعة، في هجوم عنيف نفذه مستوطنون إسرائيليون، بالقرب من بلدة بورين الفلسطينية في شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن 10 متضامنين أصيبوا بكسور وجروح، نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم.

وتبين لاحقاً، أن 4 من المتضامنين المصابين إسرائيليون منتمون لجمعية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية (غير حكومية)، المناوئة للاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن 4 نشطاء إسرائيليين، أُصيبوا في اعتداء المستوطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي، وصل إلى المكان بعد انتهاء الاعتداء.

ولم تتضح هوية باقي المصابين.

وقدِم المتضامنون لمساعدة مزارعين فلسطينيين، في زراعة أشجار زيتون في أراض مهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتعرضوا جميعاً للاعتداء، الذي تم توثيقه بالصور و الفيديو.

وقالت "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" في تغريدة على تويتر: "بالهراوات والحجارة والغاز، اجتاح المستوطنون الملثمون موظفي حاخامات من أجل حقوق الإنسان، والمتطوعين من (ائتلاف حصاد الزيتون)"، في إشارة إلى منظمة يسارية إسرائيلية أخرى، غير حكومية.

وأضافت: "ضرْب ورجْم وحرْق سيارة.. متطوع يقول: (يمكن أن يقتلونا)!، إصابات كثيرة. متى تنهي اسرائيل الإرهاب اليهودي؟".

وأظهر شريط فيديو نحو 15 مستوطناً ملثمين، وهم يهرعون باتجاه الإسرائيليين، ويحرقون سيارتهم، وينهالون عليهم بالضرب باستخدام الهراوات والحجارة.

وقال الحاخام أريك أشرمان، من جمعية حاخامات من أجل حقوق الإنسان، في تغريدة على حسابه في تويتر: "جاء الإسرائيليون من البؤرة الاستيطانية جفعات رونين، لمهاجمة الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين كانوا يزرعون أرضاً في بورين بالأشجار".

وأضاف: "الجرحى في طريقهم إلى المستشفيات".

ونَشر صور لاثنين من النشطاء، بينما كان الدم يسيل من رأسيهما، وصورة للسيارة وهي تحترق.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول: "فتحت الشرطة تحقيقاً بعد ورود بلاغ صباح اليوم (الجمعة) عن واقعة عنف وحرق متعمد قرب (مستوطنة) جفعات رونين".

وأضافت: "وصل صباح اليوم عدد من الفلسطينيين والمدنيين إلى الموقع وقاموا بزرع الشتلات. وأسفر العنف عن إصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة وعولجوا على الفور من قبل القوات الطبية".

وتابعت: "وصلت قوة من الجيش إلى الموقع وكان المتورطون قد تفرقوا بالفعل، كما وصلت قوات الشرطة والطب الشرعي إلى مكان الحادث وبدأت في جمع الأدلة وفتح تحقيق".

وكانت الأشهر الأخيرة، قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين والنشطاء اليساريين الإسرائيليين، بالضفة الغربية.

وقالت العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إنها تنظر بخطورة إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون بالضفة الغربية.

ويقول فلسطينيون ويساريون إسرائيليين، إن العديد من الهجمات يتم تنفيذها على مرأى ومسمع من الجيش الإسرائيلي.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال أي من منفذي الهجمات.

وفي حادثة منفصلة، أقدم مستوطنون على قطع نحو 300 شجرة زيتون بقرية دير شرف، شمال غرب مدينة نابلس.

وقال المزارع الفلسطيني غازي فارس، صاحب الأشجار المستهدفة، لوكالة الأناضول إن تلك الأشجار "تقع في أراضي بلدة دير شرف، قرب الطريق الالتفافي (استيطاني)".

وذكر في حديثه لوكالة الأناضول أن عمر الأشجار المقطّعة ثلاث سنوات، وموزعة على حقول زراعية بمساحة نحو 46 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وأشار إلى اقتلاع نحو 300 شجرة زيتون أخرى من قبل المستوطنين في وقت سابق.

وقال: "زرعت حوالي 600 شجرة زيتون، اقتطعوا نصفها سابقاً، واليوم لم يتبق منها شيء".

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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