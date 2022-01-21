دعا رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، رفعت هصارجيكلي أوغلو، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إبراهيم العربي، إلى تطوير الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وعقد هصارجيكلي أوغلو، الجمعة، اجتماعاً مع العربي والوفد المرافق له، في مقر الاتحاد بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة خلال الاجتماع، بيّن هصارجيكلي أوغلو أنّ الحوار الذي بدأ بين البلدين جعل عالَم الأعمال سعيداً، مؤكّداً أنّهم مستعدون لبذل قصارى جهدهم للمساهمة في هذه المرحلة.

وأفاد أنّهم يحاولون دائماً الفصل بين السياسة والاقتصاد، وقال: "نحن كمستثمرين أتراك لم نوقف استثماراتنا في مصر إطلاقاً. الشركات التركية لديها استثمارات تزيد عن 2 مليار دولار في مصر".

وتابع: "خلال عام 2021 فقط استثمرت الشركات التركية 250 مليون دولار إضافي في مصر، يسعدني أن أتابع لقاءات تجري بين شركات تركية ومصرية من أجل استثمارات إضافية".

وأشار رئيس الاتحاد التركي إلى أنّ 200 شركة تركية، 40 منها كبيرة، تنتج في مصر وتوفر فرص عمل إضافية وتقوم بالتصدير.

وكشف أن الشركات التركية توفّر فرص عمل لنحو 75 ألف مواطن مصري، فيما لفت إلى وجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا ومصر.

وأوضح هصارجيكلي أوغلو أنّه بمساهمة الاتفاقية المذكورة، تُعَد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا.

وذكر أنّ حجم التجارة بين البلدين تجاوز 6 مليارات دولار خلال العام الماضي وزاد بنسبة 35% مقارنة بعام 2020.

يذكر أنّ هذه الخطوة تأتي من الجانب المصري، بعد زيارة مماثلة أجراها حصارجيكلي أوغلو إلى القاهرة، في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.