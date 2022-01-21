سياسة
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في زيارة تستغرق 3 أيام.. وفد من طالبان يزور النرويج لبحث الأزمة الإنسانية
وزارة الخارجية النرويجية تقول إن ممثلي حركة طالبان الأفغانية سيصلون إلى النرويج يوم الأحد لإجراء محادثات تستمر لثلاثة أيام لبحث كيفية تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد. ويعاني ملايين الأفغان من الفقر منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي.
في زيارة تستغرق 3 أيام.. وفد من طالبان يزور النرويج لبحث الأزمة الإنسانية
سيلتقي ممثلو طالبان مع المسؤولين النرويجيين ودبلوماسيين من عدة دول 23 يناير/كانون الثاني / AFP
21 يناير 2022

قالت وزارة الخارجية النرويجية الجمعة إن ممثلي حركة طالبان الأفغانية سيصلون إلى النرويج يوم الأحد لإجراء محادثات تستمر لثلاثة أيام لبحث كيفية تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هوتفيلد في بيان "لا تضفي هذه الاجتماعات شرعية على طالبان أو تمثل اعترافا بها لكن يتعين علينا أن نتحدث مع السلطات الفعلية في البلاد. وأضافت "لا يمكن أن نسمح أن يفضي الوضع السياسي إلى كارثة إنسانية أكبر".

وانزلق ملايين الأفغان إلى براثن الفقر منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي، مما أدى إلى توقف برامج المساعدات وتدهور الأمن الغذائي.

وسيلتقي ممثلو طالبان مع المسؤولين النرويجيين إلى جانب دبلوماسيين من عدة دول أخرى في الفترة من 23 إلى 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت وزارة الخارجية "ستُعقد اجتماعات بين وفد طالبان وشخصيات أفغانية أخرى من خلفيات متنوعة ومن بين ذلك قيادات نسائية وصحفيون، وأفراد يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات تعمل في التصدي لقضايا إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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