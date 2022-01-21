سياسة
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طهران تجري مفاوضات مع موسكو لتوسيع محطتها النووية
أعلن مسؤول في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إجراء طهران مفاوضات مع موسكو لبناء وحدتين جديدتين من الإنتاج في محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد. وتهدف الجمهورية الإسلامية إلى إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء على الأقل باستخدام الطاقة الذرية.
طهران تجري مفاوضات مع موسكو لتوسيع محطتها النووية
مفاوضات بين طهران وموسكو لبناء الوحدتين 2 و3 في محطة بوشهر (جنوب) / Reuters
21 يناير 2022

تجري إيران مفاوضات مع روسيا من أجل بناء وحدتين جديدتين من الإنتاج في محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، حسب ما أعلن مسؤول في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونقل موقع الحكومة عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي قوله "تجري مفاوضات بين طهران وموسكو لبناء الوحدتين 2 و3 في محطة بوشهر (جنوب) بحسب خطة الجمهورية الإسلامية الهادفة إلى انتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء على الأقل باستخدام الطاقة الذرية".

وبنت موسكو محطة بوشهر المزودة بمفاعل من ألف ميغاواط وسلمتها رسمياً للإيرانيين في أيلول/سبتمبر 2013، بعد سنوات من التأخير.

وأكد كمالوندي أن "عملية تنفيذ المشروع تجري بدون تأخير، رغم تأخير في الدفع".

وكان نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمود جعفري قد كشف في نهاية ديسمبر/كانون الأول عن "تأخير لمدة سنتين" في بناء هاتين الوحدتين مرتبط بـ"مشاكل مالية" جعلت "تحويل العملة غير ممكن".

وتجري هذه المفاوضات غداة زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو استمرت يومين، أكد خلالها عزمه على تعزيز العلاقات مع روسيا.

وقال بعد عودته من موسكو حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين "حالياً مستوى التبادل بين البلدين غير مقبول، واتفق البلدان على زيادة التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار في السنة، كمرحلة أولى".

وتؤكد طهران أن التبادل التجاري بين إيران وروسيا يبلغ ثلاثة مليارات دولار حالياً.

وقال كمالوندي إن "تعزيز وتطوير التعاون النووي بين البلدين" من بين "المواضيع المهمة" التي تطرق إليها الرئيسان.

وتأتي هذه المفاوضات في وقت تستمر المفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت معلقة منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وإعادة فرضها عقوبات قاسية.

ورداً على الانسحاب الأمريكي، تراجعت طهران تدريجياً عن غالبية التزاماتها الواردة في الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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