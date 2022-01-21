سياسة
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وزير الدفاع التركي: قبرص الرومية تتصرّف وفق تاريخها الملطخ بالدماء
حذّر أقار قبرص الرومية من مغبة ممارسة أعمال تستهدف السلام والاستقرار والقبارصة الأتراك، معتبراً أن تلك الأعمال ستكون "أحلاماً فارغة"، وجاء ذلك بعد أن وافقت وزارة الداخلية بقبرص الرومية على فتح مكتب تمثيلي لـ"PYD" الذراع السورية لتنظيم "PKK" الإرهابي.
وزير الدفاع التركي: قبرص الرومية تتصرّف وفق تاريخها الملطخ بالدماء
أقار يقول إن قبرص الرومية تتصرف وفق تاريخها الملطّخ بالدماء / AA
21 يناير 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، إنّ قبرص الرومية "تتصرّف وفق تاريخها الملطخ بالدماء، وما تفعله غير مجدً ولا طائل منه".

جاءت تصريحات أقار خلال اجتماع عبر اتصال مرئي مع قادة عسكريين، على هامش زيارة أجراها إلى ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وحذّر من مغبة ممارسة أعمال تستهدف السلام والاستقرار والقبارصة الأتراك باستخدام الإرهابيين، معتبراً أنّ تلك الأعمال ستكون "أحلاماً فارغة".

وبيّن أن تركيا بصفتها دولة ضامنة في قضية قبرص لن تسمح على الإطلاق بمثل هذه التحرّكات، وشدّد على أن أنقرة مستعدة للرد بالمثل على أيّ عمل بهذا الاتجاه، ويجب أن يدرك الجميع ذلك.

ودعا الوزير أقار الجانب الرومي إلى عدم الخوض في مثل هذه المغامرة، "لأن العواقب ستكون وخيمة جداً".

والخميس، أعلنت وسائل إعلام بقبرص الرومية، أنّ وزارة الداخلية وافقت على فتح مكتب تمثيلي لـ"PYD" الذراع السورية لتنظيم "PKK" الإرهابي، وذلك إثر طلب قدّمه في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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