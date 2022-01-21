قال إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إنّه يتوقّع أن تبلغ صادرات الشركات التركية العاملة في هذا القطاع نحو 4 مليارات دولار في عام 2022.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال دمير إنّ الصادرات في قطاع الصناعات الدفاعية هي نتاج تضافر عدّة عوامل ونتيجة مجهود وإصرار استمر لعدة سنوات.

وأضاف أنّ شركات الصناعات الدفاعية التركية ستشارك هذا العام في عدة معارض دولية، مع بدء عودة حركة المعارض، بعد توقّفها فترةً جراء وباء كوفيد-19.

وأوضح دمير أنّ الصناعات الدفاعية والجوية حققت رقماً قياسياً في الصادرات خلال عام 2021، بلغ 3 مليارات و224 مليون دولار، وأنّهم يهدفون هذا العام إلى تحقيق صادرات بقيمة 4 مليارات دولار.

وذكر أنّهم سيزورون 8 دول بصحبة عشرات الشركات التركية ليعرضوا إمكاناتهم وقدراتهم هناك.

وتابع: "العديد من شركاتنا نجحت في إثبات نفسها وسط أشهر وأكبر الشركات العاملة في هذا المجال. وسنواصل جهودنا في تنمية صادرات القطاع لتحويل هذا النجاح (الصناعي - التقني) إلى نجاح تجاري أيضاً وإكساب البلاد عملة صعبة".

"منتجاتنا تجوب العالم"

وستشارك الشركات التركية هذا العام مشاركة قوية بمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري DİMDEX 2022 الذي ستستضيفه العاصمة القطرية في الفترة من 21-23 مارس/آذار المقبل.

وستسعى الشركات التركية في إطار المعرض للبحث عن فرص جديدة للتعاون في قطر ومنطقة الخليج لتصدير منتجاتها.

وتصدّر شركات الصناعات الدفاعية التركية العديد من المنتجات، منها المدرّعات والسفن والطائرات المسيرة.

وفي نهاية مارس/آذار ستشارك الصناعات الدفاعية التركية بمعرض ومؤتمر آسيا لخدمات الدفاع والأمن (DSA 2022) في ماليزيا.

وخلال السنوات الماضية وقّعت الشركات التركية العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم لتصدير منتجاتها إلى ماليزيا.

وستسعى الشركات التركية هذا العام وفي مقدمتها شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) للحصول على فرص جديدة للتعاون والتصدير أبرزها المشاركة في مناقصة لإنتاج 18 طائرة هجومية خفيفة.

أما في الفترة بين 5 - 10 أبريل/نيسان فستشارك الشركات التركية بمعرض "شيلي" للصناعات الدفاعية والأمن FIDA 2022 الذي يُعد أكبر معرض للصناعات الدفاعية في منطقة أمريكا الجنوبية.

وستسعى الشركات التركية من خلال المعرض إلى إيجاد فرص تعاون جديدة مع دول المنطقة مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وبيرو، إلى جانب الدولة المضيفة شيلي.

كما ستكون للشركات التركية مشاركة قوية بمعرض أذربيجان الدولي للصناعات الدفاعية (ADEX) في الفترة من 6-8 سبتمبر/أيلول.

ويُعَد المعرض من أهم معارض الصناعات الدفاعية بمنطقة وسط آسيا وجنوب القوقاز، وتُعد تركيا أكبر المشاركين في النسخ السابقة للمعرض.

وفي الفترة من 21-25 سبتمبر/أيلول ستشارك تركيا في معرض جنوب إفريقيا للصناعات الجوية والدفاعية، وفي الفترة من 2-5 نوفمبر/تشرين الثاني في معرض إندونيسيا الدولي للصناعات الدفاعية.

بينما ستشارك في معرض باكستان الدولي للصناعات الدفاعية "IDEA 2022" في الفترة من 15-19 نوفمبر/تشرين الثاني.

إضافة إلى ذلك ستشارك الصناعات الدفاعية التركية بمعرض آسيا للدفاع والأمن بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وكانت الفلبين قد اشترت من تركيا 6 مروحيات مقاتلة من طراز أتاك كما تستورد العديد من المنتجات والمعدات من عدة شركات صناعات دفاعية تركية أبرزها شركة الصناعات الإلكترونية العسكرية "أسيلسان".

ويُعد معرض مانيلا فرصة جيدة للشركات التركية للوصول إلى أسواق دول المنطقة.