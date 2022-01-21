سياسة
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"أخبار كاذبة".. إيران ترد على اتهامات عن دورها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي
ردت السفارة الإيرانية في إسلام أباد على افتتاحية لصحيفة داون DAWN الباكستانية، حول الهجوم الذي شنه الحوثيون اليمنيون على العاصمة الإماراتية أبوظبي واصفة إياها "بأخبار كاذبة".
"أخبار كاذبة".. إيران ترد على اتهامات عن دورها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي
ترى الصحيفة أن تطور القدرات الحربية للحوثيين لم يكن ليحدث دون مساعدة إيرانية / AP
21 يناير 2022

ردت السفارة الإيرانية في إسلام أباد على افتتاحية لصحيفة داون DAWN الباكستانية، حول الهجوم الذي شنه الحوثيون اليمنيون على العاصمة الإماراتية أبوظبي واصفة إياها "بأخبار كاذبة".

وفي مقالة افتتاحية نشرتها الصحيفة يوم الأربعاء، قالت إنه "أمر صادم حقاً أن تتمكن مليشيا الحوثي من اختراق دفاعات الإمارات، الدولة التي تنفق مليارات الدولارات على ميزانيتها الدفاعية. ومع ذلك، فقد أظهرت الجماعة اليمنية المتمردة قدرتها على شن هجمات أخرى منخفضة التقنية، ولكنها مدمرة للغاية، مثل تلك التي استهدفت منشآت النفط السعودية في عام 2019".

وترى الصحيفة أن تطور القدرات الحربية للحوثيين لم يكن ليحدث دون مساعدة إيرانية، وأشارت إلى أن "اليمن ساحة معركة بالوكالة في الصراع بين الرياض وطهران على القوة والنفوذ الإقليمي".

من جانبها علقت السفارة الإيرانية في باكستان على الافتتاحية قائلة "نشر مثل هذه الأخبار الزائفة يهدف إلى تحريف الحقائق ويتجاهل احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيادة جيرانها ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتجاهل النهج البناء لإيران المبني على حسن الجوار ووقف إطلاق النار باليمن وحل الخلافات بين الدول الضالعة في الأزمة اليمنية وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية".

وأضافت السفارة أن "إيران بذلت قصارى جهدها للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة".

وأضافت أن الصحيفة اتهمت إيران بدعم الذين شنوا الهجوم على الإمارات "دون إظهار أي دليل أو إثبات".

كما نفت السفارة بشدة "المزاعم" التي ذكرها التقرير مؤكدة "الأمم المتحدة لم تجد أي دليل على تورط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحادث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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