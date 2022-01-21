سياسة
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"بؤرة للكراهية والتطرّف".. ما قصة الجدل حول سعي ألمانيا إلى حظر تليغرام؟
جاءت رغبة السلطات الألمانية بحظر "تليغرام" على خلفية دعوات العنف والتحريض التي تُنشر عبر التطبيق، حسب ما ذكرت وزيرة الداخلية الألمانية.
"بؤرة للكراهية والتطرّف".. ما قصة الجدل حول سعي ألمانيا إلى حظر تليغرام؟
جاء طلب فيزر على خلفية دعوات العنف والتحريض التي تُنشر عبر التطبيق / AFP
21 يناير 2022

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أنّ وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، طالبت شركتي أبل وغوغل بحظر تطبيق "تليغرام" من متجر التطبيقات.

وجاء هذا الطلب على خلفية دعوات العنف والتحريض التي تُنشر عبر التطبيق، حسب ما ذكرت الوزيرة الألمانية.

ولفت وزير داخلية ولاية سكسونيا، بوريس بيستوريوس، إلى أن "تليغرام" بات محفّزاً لمواطني الرايخ وأنصار نظرية المؤامرة والمتطرّفين اليمينيين.

واتُّخِذَ قرار فيزر، في أعقاب مشاورات مع وزراء الداخلية في حكومات الولايات الّتي يترأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وحسب بيان لوزراء الداخلية فإنّ تليغرام "منصة تواصل لأنصار التفكير الجانبي ومنكري كورونا واليمينيين المتطرّفين"، إضافة إلى خطاب الكراهية والتهديدات المنتشرة بالتطبيق بحق سياسيين وصحفيين ونشطاء.

يذكر أنّه على عكس منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب، رفضت تليغرام التعاون مع السلطات الألمانية، ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن إجراءات صارمة بحق التطبيق.

مصدر:TRT عربي
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