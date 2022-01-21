سياسة
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رغم مرسوم سعيّد.. "الأعلى للقضاء" التونسي: سنواصل الدفاع عن استقلال القضاء
أعرب المجلس الأعلى للقضاء في تونس في بيان له، عن رفضه "التمادي في الاعتداء على صلاحياته"، وذلك بعد يومين من إصدار قيس سعيّد مرسوماً ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس.
رغم مرسوم سعيّد.. "الأعلى للقضاء" التونسي: سنواصل الدفاع عن استقلال القضاء
رفض المجلس حملات التشويه الموجهة ضد أعضاء المجلس في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم / AA
21 يناير 2022

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس الجمعة، مواصلة أداء مهامه "دفاعاً عن استقلال القضاء وحسن سيره"، مُعرباً عن رفضه "حملات التشويه ضد أعضائه".

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس (دستوري مستقل)، بعد يومين من إصدار رئيس البلاد قيس سعيّد، الأربعاء، مرسوماً ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضائه (عددهم 45).

وأفاد المجلس في بيانه، بأنّ "صلاحية ضبط تلك الامتيازات استندت إلى القانون الأساسي للمجلس وتمّت طبقاً لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة".

وأعرب عن "رفضه التمادي في الاعتداء على صلاحياته (..) سيّما وأنّه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل تنفيذ جميع القرارات الترتيبية المتعلقة بمسارات المهنة".

ورفض "حملات التشويه الموجهة ضد أعضاء المجلس في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة إليهم".

ونبّه إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم الرئاسي القاضي بوضع حد لمنح وامتيازات أعضائه".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان المجلس، الذي أعلن المتحدّث باسمه يوسف بوزاخر، للصحفيين الخميس، أنّ أعضاءه "سيواصلون مهامهم بغض النظر" عن المرسوم الرئاسي.

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تمّوز الماضي، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية في البلاد تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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