سياسة
2 دقيقة قراءة
لإثارة الرعب.. كييف تتهم موسكو بالوقوف وراء سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل
السلطات الأوكرانية تتهم روسيا بالوقوف وراء مئات الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل، لبث الذعر في البلاد وسط مخاوف دولية من غزو روسي. منذ بداية العام، جرى تسجيل أكثر من 300 إنذار بوجود قنابل جميعها كاذبة في أوكرانيا.
لإثارة الرعب.. كييف تتهم موسكو بالوقوف وراء سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل
 كييف تتهم موسكو بالوقوف وراء سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل / AP
21 يناير 2022

اتهمت السلطات الأوكرانية، الجمعة، روسيا بالوقوف وراء مئات الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل "لبث الذعر" في البلاد وسط مخاوف دولية من غزو روسي.

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان إن "هدف الأجهزة الخاصة للدولة المعتدية واضح: زيادة الضغط على أوكرانيا وإشاعة القلق والذعر في المجتمع".

منذ بداية العام، جرى تسجيل أكثر من 300 إنذار بوجود قنابل جميعها كاذبة في أوكرانيا مقابل 1100 في العام السابق، وفقاً لجهاز الأمن الأوكراني.

وحسب جهاز الأمن الأوكراني، يعد هذا النوع من العمليات جزءاً من استراتيجية "الحرب الهجينة الحديثة" ضد أوكرانيا.

وقالت الشرطة الوطنية في بيان إن جميع هذه الإنذارات تقريباً جرى إرسالها عبر البريد الإلكتروني وجاءت من مناطق خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا أو من روسيا.

استهدفت الإنذارات المدارس على وجه الخصوص، لا سيما في كييف يوم الجمعة، وكذلك محطات المترو ومراكز التسوق والمطارات وحتى الرئاسة.

في هذا السياق، قررت العديد من المدن الأوكرانية التحول إلى التعليم المدرسي من بُعد.

وتأتي هذه الحوادث في وقت وصلت التوترات مع موسكو إلى ذروتها، مع اتهام روسيا بحشد آلاف القوات على الحدود استعداداً لشن هجوم.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذا الأسبوع روسيا بالسعي إلى زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل.

وأضاف، الخميس، أن "روسيا لا تهددنا بأسلحتها فحسب ولكنها في الوقت نفسه تزيد من حالة الذعر وتحاول عبرها تقويض المجتمع والاقتصاد في أوكرانيا لإضعاف البلد من الداخل"، داعياً مواطنيه إلى التزام الهدوء.

وكانت روسيا أيضاً ضحية لسلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل في السنوات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us