اتهمت السلطات الأوكرانية، الجمعة، روسيا بالوقوف وراء مئات الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل "لبث الذعر" في البلاد وسط مخاوف دولية من غزو روسي.

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان إن "هدف الأجهزة الخاصة للدولة المعتدية واضح: زيادة الضغط على أوكرانيا وإشاعة القلق والذعر في المجتمع".

منذ بداية العام، جرى تسجيل أكثر من 300 إنذار بوجود قنابل جميعها كاذبة في أوكرانيا مقابل 1100 في العام السابق، وفقاً لجهاز الأمن الأوكراني.

وحسب جهاز الأمن الأوكراني، يعد هذا النوع من العمليات جزءاً من استراتيجية "الحرب الهجينة الحديثة" ضد أوكرانيا.

وقالت الشرطة الوطنية في بيان إن جميع هذه الإنذارات تقريباً جرى إرسالها عبر البريد الإلكتروني وجاءت من مناطق خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا أو من روسيا.

استهدفت الإنذارات المدارس على وجه الخصوص، لا سيما في كييف يوم الجمعة، وكذلك محطات المترو ومراكز التسوق والمطارات وحتى الرئاسة.

في هذا السياق، قررت العديد من المدن الأوكرانية التحول إلى التعليم المدرسي من بُعد.

وتأتي هذه الحوادث في وقت وصلت التوترات مع موسكو إلى ذروتها، مع اتهام روسيا بحشد آلاف القوات على الحدود استعداداً لشن هجوم.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذا الأسبوع روسيا بالسعي إلى زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل.

وأضاف، الخميس، أن "روسيا لا تهددنا بأسلحتها فحسب ولكنها في الوقت نفسه تزيد من حالة الذعر وتحاول عبرها تقويض المجتمع والاقتصاد في أوكرانيا لإضعاف البلد من الداخل"، داعياً مواطنيه إلى التزام الهدوء.

وكانت روسيا أيضاً ضحية لسلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل في السنوات الأخيرة.