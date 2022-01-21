سياسة
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"متحور قيد التحقيق".. إنجلترا تسجل 426 إصابة بسلالة فرعية من متحور أوميكرون
وصفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الفرعية المتحوّرة عن أوميكرون "BA.2" بأنّها "متحوّر قيد التحقيق"، في إشارة لما قد تحمله من مفاجآت وطفرات.
"متحور قيد التحقيق".. إنجلترا تسجل 426 إصابة بسلالة فرعية من متحور أوميكرون
وكالة الأمن الصحي البريطانية: 426 إصابة بسلالة فرعية عن المتحوّر أوميكرون وقعت بالمملكة المتحدة حتّى اللحظة / Getty Images
21 يناير 2022

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الجمعة، أنّ وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة سجّلت ما يزيد عن 400 إصابة بسلالة فرعية جديدة من متحوّر أوميكرون عن فيروس كورونا.

ووصفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الفرعية المتحوّرة عن أوميكرون "BA.2" بأنّها "متحوّر قيد التحقيق"، في إشارة لما قد تحمله من مفاجآت وطفرات.

وأفادت السلطات ذاتها بوقوع 426 إصابة بسلالة فرعية عن المتحوّر أوميكرون في المملكة المتحدة حتّى اللحظة.

ويشير التحليل المبكّر الذي أجرته السلطات الصحية في إنجلترا إلى أنّ السلالة الفرعية الجديدة قد تنتشر على نحو أسرع من المتحوّر أوميكرون، على الرُغم من أنّ العلماء ذكروا أنهم ليسوا متأكّدين من ذلك، ولم يجرِ تحديد السلالة الجديدة بعد على أنّها "متحوّر مثير للقلق".

وقالت الدكتورة ميرا تشاند، مديرة الحوادث في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إنّه "من المتوقّع أن نستمر في رؤية متحوّلات وسلالات جديدة تظهر من حين لآخر (..) تسمح لنا المراقبة الجينية المستمرة باكتشاف وتقييم ما إذا كانت (السلالات الجديدة) ذات أهمية".

وأشارت "إندبندنت" إلى أنّه ليس من الواضح حتّى الآن مكان ظهور السلالة الفرعية لأوّل مرة، فيما أُبلِغ عن ظهورها في 40 دولة، بما في ذلك الدنمارك والهند والسويد وسنغافورة.

وتقول دراسات مراكز "السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، إنّ الجرعات المعزّزة توفّر أفضل وسائل الدفاع ضد أوميكرون.

وتنتشر سلالة "BA.2" الفرعية في دول مثل الهند والفلبين، والمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك. ويوجد بعض المؤشّرات الأولية على أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال.

مصدر:TRT عربي
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