رفض حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجمعة طلب روسيا سحب القوات الأجنبية التابعة له من بلغاريا ورومانيا.

وقالت متحدثة الناتو أوانا لونجيسكو إن "الحلف سيظل متيقظاً، ومطالب روسيا ستخلق أعضاء في الحلف من الدرجتين الأولى والثانية، وهو ما لا يمكننا قبوله"، حسب ما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأضافت: "لن نتخلى عن قدرتنا على حماية أنفسنا ودفاع بعضنا عن بعض بشكل متبادل".

وتابعت: "سنستجيب على الدوام لأي تدهور في بيئتنا الأمنية، ولا سيما عبر تعزيز دفاعنا الجماعي".

واعتبرت رومانيا وبلغاريا الجمعة أن من "غير المقبول" طلب روسيا سحب قوات حلف الأطلسي الموجودة على أراضيهما في إطار اتفاقية تطالب موسكو بإبرامها من أجل خفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان إن "مثل هذا الطلب غير مقبول ولا يمكن أن يكون جزءاً من مواضيع التفاوض"، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق منفصل أعلنت دول البلطيق الجمعة أنها تعتزم إرسال صواريخ مضادة للدبابات والطائرات إلى أوكرانيا، بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد أي "غزو روسي محتمل".

وقالت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في بيان إنها سترسل صواريخ جافلن وستينغر الأمريكية الصنع بعدما تلقت إذناً من واشنطن في هذا الصدد بداية الأسبوع، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس أيضاً بأنها "تعتزم تزويد أوكرانيا بخمس مروحيات نقل من طراز Mi-17".

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لم تجرِ تسميته، مناقشة تفاصيل الإمدادات العسكرية القادمة من دول البلطيق.

وقال المتحدث في تصريحات نقلتها "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها "يقفون معاً لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

وأضاف: "نحن على اتصال وثيق بشركائنا الأوكرانيين وحلفائنا في (حلف شمال الأطلسي) الناتو بشأن هذا الأمر ونستخدم جميع سبل التعاون الأمني المتاحة لمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي المتزايد".

وفي وقت سابق الجمعة شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على أن بلاده وحلفاءها "ملتزمة الحوار مع روسيا وتسعى لحل الخلافات بالأساليب الدبلوماسية، غير أن أي غزو لأوكرانيا من قبل روسيا سيقابل برد موحد وسريع وصارم".

وتنفي روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 وجود خطط لمهاجمة جارتها، لكنها حذرت الغرب في الوقت نفسه من مساعي الناتو لضم أوكرانيا وجمهوريات سوفيتية أخرى سابقة إلى الحلف.