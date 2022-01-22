عاقبت الحكومة اليايانية الجمعة 10 مسؤولين فيما يتعلق بإعادة كتابة الإحصاءات التي استمرت لعقودK والتي ربما أدت إلى سوء تقدير أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشره حساب "اليابان بالعربي" الموثّق على موقع تويتر.

وتلقى نائب الوزير كونيهيرو يامادا و9 مسؤولين آخرين عقوبات من وزارة الأراضي والبنية التحتية اليابانية، مثل خفض الرواتب والتوبيخ.

وسيعيد وزير الأراضي الياباني تيتسو سايتو "طواعية" راتب 4 أشهر بالإضافة إلى مكافأة.

ولأكثر من 20 عاماً أعادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة كتابة البيانات أو بالغت في تقديرها عند تجميع طلبات البناء الشهرية، وفقاً لنتائج التقرير الثالث.

وقال سايتو في مؤتمر صحفي: "معالجة البيانات بشكل غير ملائم أمر مؤسف للغاية"، مقدماً اعتذاره للشعب الياباني، وقال: "سنعمل جاهدين معاً لاستعادة ثقة الجمهور".