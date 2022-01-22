سياسة
2 دقيقة قراءة
"خفض الرواتب والتوبيخ".. طوكيو تعاقب 10 مسؤولين لتقصيرهم بكتابة الإحصاءات
أعلنت الحكومة اليايانية معاقبة 10 مسؤولين ووزراء فيما يتعلق بإعادة كتابة الإحصاءات التي استمرت لعقود، والتي ربما أدت إلى سوء تقدير أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
"خفض الرواتب والتوبيخ".. طوكيو تعاقب 10 مسؤولين لتقصيرهم بكتابة الإحصاءات
سيعيد وزير الأراضي الياباني تيتسو سايتو "طواعية" راتب 4 أشهر بالإضافة إلى مكافأة / AP
22 يناير 2022

عاقبت الحكومة اليايانية الجمعة 10 مسؤولين فيما يتعلق بإعادة كتابة الإحصاءات التي استمرت لعقودK والتي ربما أدت إلى سوء تقدير أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشره حساب "اليابان بالعربي" الموثّق على موقع تويتر.

وتلقى نائب الوزير كونيهيرو يامادا و9 مسؤولين آخرين عقوبات من وزارة الأراضي والبنية التحتية اليابانية، مثل خفض الرواتب والتوبيخ.

وسيعيد وزير الأراضي الياباني تيتسو سايتو "طواعية" راتب 4 أشهر بالإضافة إلى مكافأة.

ولأكثر من 20 عاماً أعادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة كتابة البيانات أو بالغت في تقديرها عند تجميع طلبات البناء الشهرية، وفقاً لنتائج التقرير الثالث.

وقال سايتو في مؤتمر صحفي: "معالجة البيانات بشكل غير ملائم أمر مؤسف للغاية"، مقدماً اعتذاره للشعب الياباني، وقال: "سنعمل جاهدين معاً لاستعادة ثقة الجمهور".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us