انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس الأرضي محمد العوضي الجمعة من مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 سنة في ‫دبي.

ووصل العوضي إلى الدور ما قبل النهائي، وكان من المقرر أن يواجه منافسه الإسرائيلي، وفي حالة الفوز يصعد إلى المباراة النهائية، وقدم لاعب منتخب الكويت أداء مشرفاً طوال البطولة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة العوضي “رفضاً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”، واعتبروها “مكملة لمواقف دولة الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية”.

وجاء في تغريدة عضو رابطة علماء الخليج يوسف السند عبر تويتر أن “البطل الكويتي والخليجي يعلن بانسحابه تضامنه مع أهل فلسطين ورفضه للإرهاب الصهيوني”.

من جهته وجه عضو البرلمان الكويتي أسامة الشاهين في تغريدة “تحية إكبار وتقدير للبطل الكويتي والخليجي والقارّي محمد العوضي لرفضه التطبيع الرياضي مع الصهاينة”.

وتشهد المشاركات الرياضية الكويتية في البطولات الدولية انسحابات أمام اللاعبين من إسرائيل “دعماً للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضاً للتطبيع”.