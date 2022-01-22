سياسة
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عمره 14 عاماً.. لاعب كويتي ينسحب من مواجهة إسرائيلي في بطولة دبي للتنس
أعلن لاعب المنتخب الكويتي للتنس الأرضي محمد العوضي (14 عاماً) الانسحاب من مواجهة لاعب إسرائيلي في البطولة الدولية للمحترفين المقامة في دبي، رفضاً للتطبيع، وكان العوضي وصل إلى الدور نصف النهائي وقدم أداء مشرفاً طوال البطولة.
عمره 14 عاماً.. لاعب كويتي ينسحب من مواجهة إسرائيلي في بطولة دبي للتنس
موقف العوضي حظي بإشادة من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي وسياسيين كويتيين
22 يناير 2022

انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس الأرضي محمد العوضي الجمعة من مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 سنة في ‫دبي.

ووصل العوضي إلى الدور ما قبل النهائي، وكان من المقرر أن يواجه منافسه الإسرائيلي، وفي حالة الفوز يصعد إلى المباراة النهائية، وقدم لاعب منتخب الكويت أداء مشرفاً طوال البطولة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة العوضي “رفضاً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”، واعتبروها “مكملة لمواقف دولة الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية”.

وجاء في تغريدة عضو رابطة علماء الخليج يوسف السند عبر تويتر أن “البطل الكويتي والخليجي يعلن بانسحابه تضامنه مع أهل فلسطين ورفضه للإرهاب الصهيوني”.

من جهته وجه عضو البرلمان الكويتي أسامة الشاهين في تغريدة “تحية إكبار وتقدير للبطل الكويتي والخليجي والقارّي محمد العوضي لرفضه التطبيع الرياضي مع الصهاينة”.

وتشهد المشاركات الرياضية الكويتية في البطولات الدولية انسحابات أمام اللاعبين من إسرائيل “دعماً للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضاً للتطبيع”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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