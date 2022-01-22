أكد الجيش الأمريكي والأمم المتحدة وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية في مالي، وهو ما لم يقرِرْ به المجلس العسكري الحاكم في باماكو في ظلّ التوتر المتزايد بعلاقاته مع الغربيين.

وأعلن رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند في مقابلة أجرتها معه إذاعة "صوت أمريكا" وسُجّلت الخميس أن "فاغنر في مالي"، مضيفاً أنهم "هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".

وتابع: "إنهم ينتشرون بدعم من الجيش الروسي. تنقلهم طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي"، رابطاً بذلك المجموعة مباشرة بالكرملين، وهو ما تنفيه موسكو.

وتابع الجنرال تاونسند: "بإمكان العالم بأسره أن يرى ما يجري"، مؤكداً أن "هذا يثير لدينا قلقاً كبيراً".

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أجرى الأربعاء محادثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غوتا، أن مجموعة فاغنر موجودة في مالي.

وقال غوتيريش: "لم نُجرِ حتى أي لقاء مع فاغنر" على الأرض في مالي، وذلك لدى سؤاله عمّا إذا بحث في هذه المسألة مع رئيس المجلس العسكري.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "إن التعاون مع منظمة كهذه هو قرار سيادي يعود إلى الحكومة المالية".

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي نريده هو ألا يشكل ذلك أي صعوبات" لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وقال: "ما نريده هو التعاون الفاعل بين مينوسما والجيش المالي، كما نريد احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وتُوجّه اتّهامات إلى مجموعة فاغنر بارتكاب تجاوزات وبممارسة أعمال نهب بحق مدنيين في إفريقيا الوسطى.

واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الماضي مرتزقة فاغنر بـ"دعم" المجلس العسكري في مالي تحت ستار مكافحة "الجهاديين"، متهماً روسيا بـ"الكذب" بشأن وضع المجموعة.

وقال: "عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون بوجودها".

وأضاف: "عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم".

ولا ينوي المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في 2020 في مالي إثر انقلاب، إعادة السلطة إلى المدنيين على المدى القصير، ما أثار غضب بلدان مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي أقرت عقوبات شديدة قضت بإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر تجاري وماليّ عليها.

ويهدد الاتحاد الأوروبي بإقرار عقوبات مماثلة قريباً بضغط من فرنسا التي تتهم المجلس العسكري باستخدام مجموعة فاغنر.

وتنفي السلطات المالية انتشار مجموعة فاغنر في البلاد وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.