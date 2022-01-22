قالت وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتس إن العلاقات بين بلدها وتركيا علاقات عريقة وفي تطور مستمر، وإن كلا البلدين حليف جيد في الناتو، مشيرة إلى أن تالين تدعم انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي حوار مع الأناضول على هامش زيارتها الرسمية إلى تركيا تحدثت ليميتس عن العلاقات الثنائية بين إستونيا وتركيا، وعن أبرز التطورات الدولية والإقليمية، وشراكة تركيا وإستونيا في حلف الناتو، إضافة إلى مرحلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت ليميتس أنها زارت ضريح أتاتورك بأنقرة، والتقت وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي عاكف تشغاطاي قليتش، كما زارت إحدى مراكز الإيواء المؤقت للاجئين بولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأضافت أن العلاقات بين أنقرة وتالين تمتد إلى نحو قرن من الزمن، وأن البلدين ستحتفلان عام 2024 بمرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأوضحت أنها ركزت خلال لقاءاتها في أنقرة على ملفات الأمن والاقتصاد، وأنهم يخططون لعدة زيارات متبادلة هذا العام بغية إجراء مباحثات حول التعاون في عدة مجالات أبرزها السياحة، وأن البلدين سيطوران التعاون بينهما في مجالَي التجارة والدفاع أيضاً.

وأشارت ليميتس إلى أن العام الجاري سيشهد تواصلاً وتفاعلاً أكثر بين برلمانَي الطرفين، إضافة إلى زيارات متبادلة لوفود من رجال الأعمال بالبلدين.

وتابعت: "سنشارك خبراتنا في التحول الرقمي مع الشركات التركية العاملة في هذا المجال، لتعزيز التعاون بين البلدين. كما يعد الدفاع من أبرز المجالات التي يهتم بها البلدان".

تركيا وإستونيا حليفان جيدان بالناتو

وبخصوص التعاون بين البلدين في مجال الأمن والشراكة في الناتو قالت الوزيرة ليمتس إن تركيا وإستونيا حليفان جيدان، وإن بلادها تعتبر تركيا حليفاً لديه إمكانات كبيرة، وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

وأردفت: "نرى فرصاً جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين. ونشكر تركيا على ولائها للناتو".

ولفتت إلى أن الطيارين الأتراك شاركوا قبل عدة سنوات في مهمة للناتو، لحماية المجال الجوي لدول البلطيق معربة عن شكرها لتركيا على إسهاماتها في هذه المواضيع الأمنية المهمة لإستونيا ودول البلطيق.

وأفادت الوزيرة ليمتس بأن رئيس الأركان الإستوني مارتين هيريم سيزور تركيا قريباً للقاء نظيره التركي لبحث سبل تعزيز التعاون.

وأكدت أن البلدين لديهما تعاون وثيق في مجال الأمن السيبراني.

التوتر بين روسيا وأوكرانيا

وأضافت ليميتس أنها تناولت خلال لقاءاتها المسؤولين الأتراك المخاوف الأمنية في إطار الناتو والتهديدات التي تواجه المنطقة بالإضافة إلى بحث سبل تقوية الموقف الدفاعي لحلف الناتو.

وحول التوتر بين أوكرانيا وروسيا أعربت ليميتس عن قلق بلادها البالغ حيال الحشد العسكري القائم على حدود البلدين.

وشددت على ضرورة تعاون المجتمع الدولي من أجل تهدئة الموقف لأن الوضع يمثل خطراً أمنياً بالنسبة إلى أوروبا برمتها وليس أوكرانيا فقط.