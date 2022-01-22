سياسة
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تستهدف تركيا.. فرنسا واليونان توقعان "خريطة طريق" للتعاون العسكري
وقّع قائدا القوّات المسلّحة الفرنسيّة واليونانيّة الجمعة في أثينا "خريطة طريق" لتجسيد الجانب العسكري من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويرى خبراء أن اتفاقية الشراكة هذه تعد بمثابة تهديد ضمني لتركيا.
تستهدف تركيا.. فرنسا واليونان توقعان "خريطة طريق" للتعاون العسكري
تسلمت اليونان 6 طائرات حربية فرنسية من طراز رافال في 9 يناير/كانون الثاني 2022 في إطار اتفاقية بمليارات الدولارات بين أثينا وباريس / AFP
22 يناير 2022

وقّع قائدا القوّات المسلّحة الفرنسيّة واليونانيّة الجمعة في أثينا "خريطة طريق" تُجسّد الجانب العسكري للشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين التي أُبرمت في سبتمبر/أيلول في باريس.

وتنصّ خارطة الطريق التي وقّعها الجنرال الفرنسي تياري بورخار الذي يزور أثينا والجنرال اليوناني كونستانتينوس فلوروس، على أنّ "الشراكة الاستراتيجيّة توحّد البلدين على الصعيد العسكري"، حسب بيان لهيئة أركان القوّات المسلّحة الفرنسيّة.

وتتيح هذه الوثيقة أيضاً "تعزيز العلاقات الدفاعيّة العسكريّة وهيكلتها على الأمد الطويل" و"تجسيد التعاون العسكري الثنائي الفرنسي-اليوناني على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي"، كما ورد في البيان.

ويأتي توقيع "خريطة الطريق" هذه بعد إبرام اتّفاقية فرنسيّة-يونانيّة في سبتمبر/أيلول تنصّ على بند للمساعدة المتبادلة "بكلّ الوسائل المناسبة" إذا وجد البلدان "بشكل مشترك هجوماً مسلحاً يحصل ضدّ أراضي" أحدهما.

وقرّرت أثينا العام الماضي على خلفيّة التوتّر مع تركيا تعزيز قدرتها العسكريّة عبر طلب 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال وثلاث فرقاطات من فرنسا بمبلغ إجمالي قدره 5.5 مليار يورو. وأعلنت اليونان بعد ذلك شراء ستّ طائرات رافال جديدة.

ويرى خبراء أن اليونان تمهد الطريق لتشكيل مناخ جديد في شرق البحر المتوسط أشبه بفترة الحرب الباردة، بتوقيعها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها مع فرنسا.

وبينما تستمر جهود الحوار بين أنقرة وأثينا لتخفيف حدة التوتر المتصاعد منذ عامين، تلجأ اليونان إلى عدة خطوات جديدة من شأنها تعزيز قوتها في مواجهة تركيا من خلال الاعتماد على "قوة فرنسا النووية".

ويأتي توقيع "خريطة الطريق" مع فرنسا بعد يومين من تسليم أوّل ستّ طائرات رافال طلبتها أثينا من فرنسا.

وفي صيف 2020 انحازت باريس إلى أثينا وأرسلت طائرات رافال وسفناً حربيّة في مواجهة انتشار سفن عسكرية وأعمال التنقيب التركيّة في شرق البحر المتوسط.

وقال البيان المشترك الفرنسي اليوناني إنّه "في إطار الالتزامات التي جرى التعهّد بها تجاه الاتّحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، تُوحّد الشراكة الفرنسيّة-اليونانيّة "عسكرياً" البلدين "اللذين يسهمان في الدفاع الأوروبي والأمن الأوروبي الأطلسي، عبر التأكيد خصوصاً لتمسّكهما بحرّية الطيران والبحرية في إطار احترام القانون الدولي".

وقال خبراء لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الاتفاقيّة الدفاعيّة هذه "غير مسبوقة" و"غير عاديّة" لأنّها تربط دولتَين عضوَين في الحلف الأطلسي وتستهدف "ضمناً" تركيا، العضو الآخَر في الحلف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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