أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر وقوف فأر حي على سيخ شاورما في أحد المطاعم بمحافظة جدة، تفاعلاً واسعاً.

وتداولت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية مقطع الفيديو.

وبين المقطع الفأر يعتلي سيخ الشاورما المعدّة للبيع ويأكل منها بأريحية كبيرة، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

محافظة جدة من جهتها ردت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "أغلقت أمانة جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية".

ولم تقدم أمانة جدة في تغريدتها تفاصيل إضافية عن اسم المطعم أو المنطقة التي يوجد فيها بالتحديد.

فيما ذكرت مصادر سعودية محلية أن الأمانة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف وفق لائحة الجزاءات البلدية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.