سياسة
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شاهد | فأر حي فوق سيخ شاورما يغلق مطعماً في مدينة جدة السعودية
أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر وقوف فأر حي على سيخ شاورما في أحد المطاعم في محافظة جدة، تفاعلاً واسعاً، فيما أعلنت محافظة جدة إغلاق المطعم لمخالفته الاشتراطات الصحية.
شاهد | فأر حي فوق سيخ شاورما يغلق مطعماً في مدينة جدة السعودية
أمانة جدة تغلق مطعم شاورما بعد انتشار مقطع فيديو لفأر حي يعتلي سيخ شاورما  / AA
22 يناير 2022

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر وقوف فأر حي على سيخ شاورما في أحد المطاعم بمحافظة جدة، تفاعلاً واسعاً.

وتداولت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية مقطع الفيديو.

وبين المقطع الفأر يعتلي سيخ الشاورما المعدّة للبيع ويأكل منها بأريحية كبيرة، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

محافظة جدة من جهتها ردت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "أغلقت أمانة جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية".

ولم تقدم أمانة جدة في تغريدتها تفاصيل إضافية عن اسم المطعم أو المنطقة التي يوجد فيها بالتحديد.

فيما ذكرت مصادر سعودية محلية أن الأمانة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف وفق لائحة الجزاءات البلدية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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