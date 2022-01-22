قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في مقابلة نشرت السبت إن برلين تستبعد مد أوكرانيا بأسلحة في الوقت الراهن في المواجهة القائمة بينها وبين روسيا، وذلك بعد بضعة أيام من بدء بريطانيا تزويد كييف بأسلحة مضادة للدبابات.

كما وعدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بتقديم أسلحة لأوكرانيا قد تشمل صواريخ وأسلحة صغيرة وقوارب، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في وجه أي غزو محتمل مع حشد روسيا قوات قرب الحدود الأوكرانية.

ووصلت بالفعل دفعة أولى من المساعدات العسكرية الأمريكية ليلة السبت، وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية في كييف.

ووفقاً لحساب السفارة على تويتر فإن "الشحنة الأولى من المساعدات التي قرر الرئيس جو بايدن مؤخراً إرسالها إلى أوكرانيا وصلت ليلاً. وتشمل هذه الشحنة نحو 200 ألف رطل (90.7 طن) من الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك ذخيرة للمدافعين عن خط المواجهة الأوكراني".

لكن المستشار الألماني أولاف شولتس شدد على سياسة ألمانيا بعدم مد مناطق الصراع بأسلحة فتاكة.

وقالت لامبرشت لصحيفة فيت أم زونتاج الأسبوعية: "أتفهم الرغبة في دعم أوكرانيا، وهذا بالضبط ما نفعله".

وأضافت: "ستتسلم أوكرانيا مستشفى ميدانياً كاملاً مع التدريب اللازم في فبراير/شباط، كل هذا شاركت ألمانيا في تمويله بقيمة 5.3 مليون يورو (6.01 مليون دولار)"، مشيرة إلى أن ألمانيا تعالج المصابين بإصابات بالغة بين صفوف القوات الأوكرانية في مستشفياتها العسكرية منذ أعوام.

لكنها قالت إن برلين ليست مستعدة لتزويد كييف بأسلحة في الوقت الراهن.

وتابعت: "نفعل كل ما بوسعنا لمنع التصعيد. في الوقت الراهن لن يكون تسليم الأسلحة مفيداً لتحقيق ذلك، يوجد اتفاق على هذا في الحكومة الألمانية".

وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا أن حكومة بلاده سترد بإيجابية في حال تقدمت أوكرانيا بطلب لتزويدها بأسلحة.

وأضاف هويكسترا في تصريح أثناء حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية الجمعة أن الوضع تغير في المنطقة.

وأوضح أن الحكومة الهولندية لم تكن تنوي سابقاً تزويد أوكرانيا بالأسلحة خشية ألا يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في المنطقة، لكن الوضع تحول إلى درجة تستلزم النظر في التطورات الناشئة من وجهة نظر مختلفة.

ومؤخراً وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

ومنذ 7 سنوات توترت العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".