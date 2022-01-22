بدأت السلطات الآيرلندية التحقيق في واقعة غريبة حدثت عندما حُملت جثة رجل مسن إلى مكتب البريد للمطالبة بمعاش التقاعد الخاص به.

وحسب تقرير نشرته صحيفة أيريش تايمز نقل جثمان هذا المتوفى وكان قد تجاوز سن التقاعد، بواسطة رجلين إلى مقر مكتب البريد المبنى في مقاطعة كارلو.

وأضاف التقرير أن "الرجلين لاذا بالفرار بعد أن بدأ طاقم العمل في مكتب البريد استجوابهما".

وتحقق الشرطة في آيرلندا بملابسات "الوفاة مجهولة السبب لرجل مسن".

ولم يعقب متحدث باسم الشرطة على تفاصيل الواقعة لكنه أصدر بياناً مقتضباً بهذا الشأن.

ووفقاً لبيان متحدث باسم الشرطة "طُلبت الاستعانة بخدمات المكتب الفني للشرطة وإخصائي علم التشريح"، في الواقعة التي حدثت بمكتب بريد كارلو صباح الجمعة.

وأضاف: "سيجري تشريح الجثة على يد خبراء التشريح لتحديد سبب الوفاة ومسار التحقيقات".

وقالت صحيفة أيريش تايمز إن موظف مكتب البريد "سأل عن حالة الرجل الذي يسنده شخصان آخران" بمجرد اقترابهما من مكتبه.

لكن الرجلين اللذين كانا يسندان الجثة لاذا بالفرار وأسقطاها على الأرض عندما توجه أحد الموظفين للاطمئنان على الرجل المسن. وكانت صدمة للجميع عندما اكتشفوا أن الرجل ميت، وفقاً للصحيفة.

وقال التلفزيون الآيرلندي إن رجلا ذهب إلى مكتب البريد وطلب صرف معاش التقاعد نيابة عن شخص مسن، لكن موظفي البريد رفضوا طلب الرجل وأخبروه أن المتقاعد لا بد أن يحضر بنفسه حتى يتمكن من صرف المبلغ المطلوب.

ولم يمر وقت طويل حتى قدم إلى مكتب البريد رجلان يسندان رجلاً في الستينيات من عمره في مكتب البريد، وفقاً لتقرير التلفزيون الآيرلندي.

وأضاف أن "المحققين يعملون على اكتشاف ما إذا كان الرجل ميتاً بالفعل عندما أحضروه إلى مكتب البريد، أم أنه مات هناك".