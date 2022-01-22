سياسة
3 دقيقة قراءة
واقعة غريبة.. رجلان يصطحبان جثة مُسن إلى مركز البريد للحصول على معاش تقاعده
أعلنت السلطات الآيرلندية فتح تحقيق في واقعة غريبة حدثت الجمعة، عندما حمل شخصان جثة رجل مسن إلى مكتب البريد في مقاطعة كارلو، للمطالبة بمعاش التقاعد الخاص به، ولاذ الشخصان بالفرار بعدما اتضح لموظفي البريد أنهما يسندان جثة رجل في الستينات من العمر.
واقعة غريبة.. رجلان يصطحبان جثة مُسن إلى مركز البريد للحصول على معاش تقاعده
السلطات الآيرلندية أعلنت فتح تحقيق في الواقعة
22 يناير 2022

بدأت السلطات الآيرلندية التحقيق في واقعة غريبة حدثت عندما حُملت جثة رجل مسن إلى مكتب البريد للمطالبة بمعاش التقاعد الخاص به.

وحسب تقرير نشرته صحيفة أيريش تايمز نقل جثمان هذا المتوفى وكان قد تجاوز سن التقاعد، بواسطة رجلين إلى مقر مكتب البريد المبنى في مقاطعة كارلو.

وأضاف التقرير أن "الرجلين لاذا بالفرار بعد أن بدأ طاقم العمل في مكتب البريد استجوابهما".

وتحقق الشرطة في آيرلندا بملابسات "الوفاة مجهولة السبب لرجل مسن".

ولم يعقب متحدث باسم الشرطة على تفاصيل الواقعة لكنه أصدر بياناً مقتضباً بهذا الشأن.

ووفقاً لبيان متحدث باسم الشرطة "طُلبت الاستعانة بخدمات المكتب الفني للشرطة وإخصائي علم التشريح"، في الواقعة التي حدثت بمكتب بريد كارلو صباح الجمعة.

وأضاف: "سيجري تشريح الجثة على يد خبراء التشريح لتحديد سبب الوفاة ومسار التحقيقات".

وقالت صحيفة أيريش تايمز إن موظف مكتب البريد "سأل عن حالة الرجل الذي يسنده شخصان آخران" بمجرد اقترابهما من مكتبه.

لكن الرجلين اللذين كانا يسندان الجثة لاذا بالفرار وأسقطاها على الأرض عندما توجه أحد الموظفين للاطمئنان على الرجل المسن. وكانت صدمة للجميع عندما اكتشفوا أن الرجل ميت، وفقاً للصحيفة.

وقال التلفزيون الآيرلندي إن رجلا ذهب إلى مكتب البريد وطلب صرف معاش التقاعد نيابة عن شخص مسن، لكن موظفي البريد رفضوا طلب الرجل وأخبروه أن المتقاعد لا بد أن يحضر بنفسه حتى يتمكن من صرف المبلغ المطلوب.

ولم يمر وقت طويل حتى قدم إلى مكتب البريد رجلان يسندان رجلاً في الستينيات من عمره في مكتب البريد، وفقاً لتقرير التلفزيون الآيرلندي.

وأضاف أن "المحققين يعملون على اكتشاف ما إذا كان الرجل ميتاً بالفعل عندما أحضروه إلى مكتب البريد، أم أنه مات هناك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us