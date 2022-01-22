قال متحدث باسم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد (96 عاماً) السبت إنه نُقل إلى المستشفى للمرة الثالثة خلال أكثر من شهر بقليل، ما أثار مخاوف بشأن صحته.

وأفاد المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، بأن مهاتير الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين وكان في يوم من الأيام أكبر زعيم في العالم، يوجد حالياً في وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني للقلب، وأضاف المتحدث أن بياناً سيصدر في وقت لاحق السبت.

وتجمعت مجموعة كبيرة من المراسلين خارج المستشفى في انتظار آخر المستجدات.

وخضع مهاتير لإجراء طبي اختياري في نفس المستشفى يوم 7 يناير/كانون الثاني وخرج من المستشفى بعد ستة أيام.

وفي الشهر الماضي دخل مهاتير المستشفى مجدداً لإجراء ”فحص طبي كامل”.

وكان مهاتير خضع لعمليتين جراحيتين لفتح مجرى جانبي للشريان التاجي لكنه ظل قوياً وحاد الذهن، وقاد المعارضة لتحقيق نصر تاريخي في الانتخابات عام 2018، حيث جرت الإشادة به لإسقاطه حكومة فاسدة، في أول انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال ماليزيا عام 1957.

وأصبح مهاتير أكبر زعيم في العالم يبلغ من العمر 92 عاماً للمرة الثانية، لكن هذا الانتصار استمر 22 شهراً فقط إذ انهارت حكومته بسبب النزاع الداخلي. لكن هذا لم يمنعه، وشكَّل مهاتير حزباً عرقياً جديداً من الملايو عام 2020 لمعارضة القيادة الجديدة.