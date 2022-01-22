سياسة
2 دقيقة قراءة
قبيل الألعاب الأولمبية.. بكين تعيد فرض اختبار المسحة الشرجية "المثير للجدل"
قبل أسبوعين فقط من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أعادت الصين فرض اختبار المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا، في محاولة لوقف انتشار متحور أوميكرون.
قبيل الألعاب الأولمبية.. بكين تعيد فرض اختبار المسحة الشرجية "المثير للجدل"
الصين تعيد فرض اختبار المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا في محاولة لوقف انتشار متحور أوميكرون / Reuters
22 يناير 2022

أعادت الصين فرض اختبار المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا، في محاولة لوقف انتشار متحور أوميكرون، قبل أسبوعين فقط من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وخضع ما لا يقل عن 27 شخصاً لاختبارات المسحة الشرجية المثيرة للجدل، في مبنى سكني في بكين، حيث أصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً بالمتحور أوميكرون، وهي أول حالة مسجلة في المدينة، وفقاً لصحيفة "بكين نيوز" الصينية.

وتتضمن الاختبارات الشرجية إدخال قطعة قطن معقمة تصل إلى بوصتين (5 سم) في المستقيم وتدويرها عدة مرات. ثم تُزال المسحة (قطعة القطن) قبل تحليلها في المختبر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ألغت الصين خططاً لبيع تذاكر للأولمبياد للجمهور وقالت إنه سيُسمح فقط للمتفرّجين المختارين بالحضور، إذ بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2020.

وجرى استخدام اختبار المسحة الشرجية في الصين منذ عام 2020، لكنه أصبح سائداً في بكين في يناير/كانون الثاني 2021، بعد أن ثبتت إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بكورونا.

وأثارت الصين مزيداً من الجدل في مارس/آذار من العام الماضي، عندما وسّعت استخدام المسحات الشرجية لأي مسافر أجنبي يصل إلى بكين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us