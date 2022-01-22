أعادت الصين فرض اختبار المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا، في محاولة لوقف انتشار متحور أوميكرون، قبل أسبوعين فقط من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وخضع ما لا يقل عن 27 شخصاً لاختبارات المسحة الشرجية المثيرة للجدل، في مبنى سكني في بكين، حيث أصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً بالمتحور أوميكرون، وهي أول حالة مسجلة في المدينة، وفقاً لصحيفة "بكين نيوز" الصينية.

وتتضمن الاختبارات الشرجية إدخال قطعة قطن معقمة تصل إلى بوصتين (5 سم) في المستقيم وتدويرها عدة مرات. ثم تُزال المسحة (قطعة القطن) قبل تحليلها في المختبر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ألغت الصين خططاً لبيع تذاكر للأولمبياد للجمهور وقالت إنه سيُسمح فقط للمتفرّجين المختارين بالحضور، إذ بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2020.

وجرى استخدام اختبار المسحة الشرجية في الصين منذ عام 2020، لكنه أصبح سائداً في بكين في يناير/كانون الثاني 2021، بعد أن ثبتت إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بكورونا.

وأثارت الصين مزيداً من الجدل في مارس/آذار من العام الماضي، عندما وسّعت استخدام المسحات الشرجية لأي مسافر أجنبي يصل إلى بكين.