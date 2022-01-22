سياسة
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صانع باب الحارة.. الموت يغيب بسام الملا أحد أبرز مخرجي الدراما السورية
أُعلِن السبت عن وفاة المخرج الكبير بسام الملا أحد أبرز مخرجي الدراما السورية عن عمر ناهز 66 عاماً، إثر أزمة صحية طارئة، وأخرج الملا أعمالاً عديدة منها "الخوالي" و"ليالي الصالحية" وعمله الأشهر "باب الحارة".
صانع باب الحارة.. الموت يغيب بسام الملا أحد أبرز مخرجي الدراما السورية
يعد مسلسل "باب الحارة" من أبرز الأعمال الدرامية الشامية التي أخرجها الملا
22 يناير 2022

توفي صباح السبت المخرج السوري بسام الملا الذي يعد من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

وغيب الموت الملا عن عمر ناهز الـ66 عاماً إثر أزمة صحية طارئة.

ونعت نقابة الفنانين بسام الملا وقالت عبر فيس بوك: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا”.

واشتهر الملا بإخراج أعمال بيئة الدراما الشامية التي انطلقت مع عمله الأول مسلسل "أيام شامية" تلته أعمال عديدة منها "الخوالي" و"ليالي الصالحية" ثم عمله الأشهر "باب الحارة".

والملا من مواليد 13 فبراير/شباط 1956، وينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا.

ونعى عدد من الفنانين السوريين الملا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقدموا العزاء لأهله وأصدقائه ومحبيه، واستذكروا مناقبه وأعماله الدرامية الشهيرة.

ووفقاً لوكالة الأنباء التابعة للنظام بدأ الملا مسيرته مساعد مخرج في مسلسل تجارب عائلية مع الراحل علاء الدين كوكش ثم مخرجاً منفذاً في حصاد السنين ليكون مسلسله الأول إخراجاً الخشخاش ثم تلته أعمال حفرت في ذاكرة الناس مثل "كان يا ما كان" و"العبابيد". وكان عمله الأخير سوق الحرير الذي عرض على الشاشات العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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