سياسة
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بتهمة قتل ضابط وطعن مجند.. محكمة تونسية تصدر أحكاماً تصل للإعدام ضد 3 أشخاص
صرّحت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بأنّ الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب، أصدرت أحكاماً تتراوح بين الإعدام والسجن 4 سنوات، في قضية مقتل ضابط وطعن مجند.
بتهمة قتل ضابط وطعن مجند.. محكمة تونسية تصدر أحكاماً تصل للإعدام ضد 3 أشخاص
في 23 سبتمبر/أيلول 2019، قُتِل ضابط وأُصيبَ مجنّد، في عملية طعن بمحيط مقرّ محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال تونس / AP
22 يناير 2022

قضت محكمة تونسية، بأحكام متفاوتة تصل للإعدام بحق 3 متهمين، أُدينوا بقتل ضابط وطعن مجنّد عام 2019.

وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، في بيان السبت: "الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب، أصدرت الجمعة، أحكاماً تتراوح بين الإعدام والسجن 4 سنوات، في قضية مقتل ضابط وطعن مجند".

وأضاف البيان: "تمّ الحكم بالإعدام والسجن 36 عاماً وغرامة مالية قدرها 350 ألف دينار (حوالي 120 ألف دولار) ضدّ المتهم الأوّل، فيما قضت بالسجن 7 سنوات ضدّ المتهم الثاني، و4 سنوات ضد المتهم الثالث".

كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى (براءة) للمتهم الرابع في القضية ذاتها، حسب البيان.

ويُعد الحكم أولياً وقابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف، وفق القانون التونسي.

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2019، قُتِل ضابط وأُصيبَ مجنّد، في عملية طعن بمحيط مقرّ محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت (شمال).

ولم تُنفِّذ تونس أيّ حكم بالإعدام منذ سنة 1991، فيما استمرّت المحاكم تصدر هذا الحكم دون تنفيذ، وسط جدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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