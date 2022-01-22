سياسة
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مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم إبادة القوات المتمردة في تيغراي
مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا يقول إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي "لإبادة" القوات المتمردة. وكان دبلوماسيان أمريكيان بارزان قد توجها إلى أديس أبابا منذ أيام سعياً لوقف إطلاق النار وسط إشارات محدودة لتراجع حدة التوتر بين طرفي النزاع.
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم إبادة القوات المتمردة في تيغراي
مسؤول إثيوبي يقول إن الجيش يعتزم إبادة القوات المتمردة في تيغراي / AFP
22 يناير 2022

قال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي "لإبادة" القوات المتمردة. وتأتي التصريحات وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد.

ويحارب جيش إثيوبيا وحلفاؤه منذ أكثر من عام قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي.

وتوجه دبلوماسيان أمريكيان بارزان إلى أديس أبابا منذ أيام سعياً إلى وقف إطلاق النار وسط علامات محدودة على خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين منها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.

وفي مقابلة بثتها مؤسسة فانال للإذاعة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية، إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يجري القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال: "تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا".

وأضاف: "يجب ألا يظن الشعب الإثيوبي أن الأمر انتهى، فهو لم ينتهِ. الشيء الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب. هذا العدو لا يزال هناك ولا بد من إبادته عن آخره. لن نتفاوض معه".

وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن رئيس الوزراء آبي أحمد يريد إنهاء نظام الحكومة الاتحادية القائم على أسس عرقية في حين يقول هو إن الجبهة تتوق إلى الإمساك مجدداً بزمام الأمور في أنحاء البلاد.

وشهدت الشهور الماضية جهوداً دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهاء الصراع، شملت ضغوطاً من الولايات المتحدة.

وكتب آبي على تويتر أن محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان وصل إلى العاصمة الإثيوبية السبت، لكنه لم يذكر الهدف من الزيارة.

تأتي زيارته وسط توتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان تصاعد منذ أن أرسلت إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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