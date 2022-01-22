انطلقت من ولاية إسطنبول، السبت، الرحلة العلمية التركية السادسة إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، عبر فريق من الخبراء يضم 20 شخصاً.

وتجري الرحلة العلمية بتنسيق من معهد أبحاث القطب لدى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، برعاية رئاسة الجمهورية.

وودع رئيس "توبيتاك" البروفيسور حسن ماندال، وباحثون في المعهد، الفريق العلمي بمطار إسطنبول الدولي.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة العلمية نحو 1.5 شهر، لإجراء دراسة مفصلة في إطار 14 مشروعاً مثل علوم الأرض وعلوم الأحياء.

وسيشارك باحثان من البرتغال وبلغاريا في الرحلة العلمية.

وانطلقت الرحلات العلمية عام 2017 بغرض إجراء بحوث علمية في القارة البيضاء، تحت رعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وستشهد الرحلة السادسة عمليات اختبار للعديد من المنتجات التكنولوجية المطورة بإمكانات تركية محلية.