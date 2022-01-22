سياسة
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تضم 20 خبيراً.. انطلاق الرحلة العلمية التركية السادسة إلى القطب الجنوبي
الرحلة العلمية التركية السادسة تنطلق إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، مكونة من فريق من الخبراء يضم 20 شخصاً. وكانت الرحلات العلمية للقارة البيضاء بدأت قد عام 2017 لإجراء بحوث العلمية، تحت رعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.
تضم 20 خبيراً.. انطلاق الرحلة العلمية التركية السادسة إلى القطب الجنوبي
الرحلة ستستمر نحو شهر ونصف / AA
22 يناير 2022

انطلقت من ولاية إسطنبول، السبت، الرحلة العلمية التركية السادسة إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، عبر فريق من الخبراء يضم 20 شخصاً.

وتجري الرحلة العلمية بتنسيق من معهد أبحاث القطب لدى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، برعاية رئاسة الجمهورية.

وودع رئيس "توبيتاك" البروفيسور حسن ماندال، وباحثون في المعهد، الفريق العلمي بمطار إسطنبول الدولي.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة العلمية نحو 1.5 شهر، لإجراء دراسة مفصلة في إطار 14 مشروعاً مثل علوم الأرض وعلوم الأحياء.

وسيشارك باحثان من البرتغال وبلغاريا في الرحلة العلمية.

وانطلقت الرحلات العلمية عام 2017 بغرض إجراء بحوث علمية في القارة البيضاء، تحت رعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وستشهد الرحلة السادسة عمليات اختبار للعديد من المنتجات التكنولوجية المطورة بإمكانات تركية محلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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