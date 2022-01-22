سياسة
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وزير الدفاع التركي: نؤكد ضرورة حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سلمياً
وزير الدفاع التركي يؤكد ضرورة حل الأزمة الروسية-الأوكرانية سلمياً في إطار القانون الدولي. وبشأن الاعتراض الروسي على بيع تركيا مُسيّرات قتالية لأوكرانيا، أوضح الوزير أن زيادة القدرة الدفاعية لأوكرانيا تأتي ضمن أحد بنود خطة الشراكة الفردية للناتو.
وزير الدفاع التركي: نؤكد ضرورة حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سلمياً
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يؤكد ضرورة حل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا   / AA
22 يناير 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، ضرورة حل الأزمة الروسية الأوكرانية سلمياً في إطار القانون الدولي واحترام سلامة الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها أقار مع مجلة M5 للدفاع والاستراتيجية المحلية، تطرق فيها إلى قضايا أمنية إقليمية.

وأضاف: "نؤكد في جميع المحافل الدولية أنه ينبغي حل الأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا سلمياً، وفقاً للقانون الدولي وفي إطار احترام سلامة أراضي أوكرانيا".

وفيما يتعلق بالاعتراض الروسي على بيع تركيا طائرات مسيرة قتالية إلى أوكرانيا، قال أقار إن أنقرة تؤيد حل المشاكل من خلال الحوار وفقاً للقانون الدولي وضمن علاقات حسن الجوار.

وأوضح أن تركيا تعقد العديد من أنشطة التعاون مع روسيا وأوكرانيا والدول الحليفة في مجالات متعددة منها الصناعات الدفاعية، وأن بيع طائرات مُسيرة إلى أوكرانيا أحد أوجه ذلك التعاون.

وأكد أن "استيراد أوكرانيا لهذه الأنظمة واستخدامها شأن يخضع لتقديرها الخاص، ولذلك لا يمكن لوم تركيا على تصديرها هذه الأنظمة"، لافتاً إلى أن أوكرانيا تعد شريك "الفرص المحسنة" لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وبيّن أن زيادة القدرة الدفاعية لأوكرانيا تأتي ضمن أحد بنود خطة الشراكة الفردية للناتو، وأن تركيا باعتبارها عضواً في الحلف تساهم في زيادة القدرة الدفاعية لأوكرانيا في إطار التعاون الثنائي وضمن العلاقات مع حلف شمال الأطلسي.

وتشهد العلاقات بين "الناتو" وروسيا تراجعاً لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن مؤخراً بالرد بشكل "حاسم وسريع وقاس" على روسيا في حال "شنت هجوماً" على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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