سياسة
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عقب رفضها إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.. كييف تتهم برلين بـ"تشجيع بوتين"
أعلنت ألمانيا أنّها ستسلم أوكرانيا مستشفى ميدانياً الشهر القادم، لكنّها رفضت فكرة دعم كييف عسكرياً، ما أثار حفيظة الأخيرة الّتي اتّهمت برلين بـ"تشجيع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
عقب رفضها إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.. كييف تتهم برلين بـ"تشجيع بوتين"
وزير خارجية أوكرانيا: ممتنّون لألمانيا على الدعم الذي قدّمته لنا لكن تصريحاتها الحالية مخيّبة للآمال / AA
22 يناير 2022

اتّهم السبت، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ألمانيا بـ"تشجيع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف التي تخشى غزواً روسيّاً.

وتحشد روسيا عشرات الآلاف من جنودها على الحدود الأوكرانية ما جعل الغربيين يخشون غزواً لكييف.

وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، تشمل خصوصاً صواريخ مضادة للطائرات والدبابات.

من جانبها، أعلنت ألمانيا السبت، أنّها ستسلم أوكرانيا "مستشفى ميدانياً" في فبراير/شباط رافضة فكرة إرسال أسلحة إلى الجمهورية السوفييتية السابقة.

وكتب كوليبا على تويتر "اليوم، أصبحت وحدة الغرب ضد روسيا أكثر أهمية من أيّ وقت".

وشدّد على أنّ "الشركاء الألمان يجب أن يتوقّفوا عن تقويض الوحدة بتصريحات وتصرّفات مماثلة، وعن تشجيع فلاديمير بوتين على شنّ هجوم جديد على أوكرانيا".

وأضاف كوليبا أنّ أوكرانيا "ممتنّة" لألمانيا على الدعم الذي قدّمته، لكن "تصريحاتها الحالية مخيّبة للآمال".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت السبت "قدمنا من قبل أجهزة للتنفس الاصطناعي"، مُشيرةً إلى أنّ بلادها "تعالج جنوداً أوكرانيين مصابين بجروح خطيرة في (مستشفيات) الجيش الألماني".

لكنّها أشارت إلى أنّ "تسليم (أوكرانيا) أسلحة لن يساهم راهناً" في نزع فتيل الأزمة.

ومع نفيها تدبيرها أيّ هجوم على جارتها، تشدّد روسيا على أنّ وقف التصعيد يتطلّب ضمانات أمنية مكتوبة، في مقدمتها عدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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