سياسة
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بعد هجمات الحوثيين.. الإمارات تحظر تحليق المُسيّرات في أجوائها لمدة شهر
قرّرت الإمارات وقف تحليق الطائرات المُسيّرة والطائرات الرياضية الخفيفة لمدة شهر، وذلك بعد أيام من هجوم نفذته جماعة "الحوثي" اليمنية بصواريخ وطائرات مُسيّرة على موقعين في أبو ظبي.
بعد هجمات الحوثيين.. الإمارات تحظر تحليق المُسيّرات في أجوائها لمدة شهر
يأتي الحظر بعد أيام من مقتل ثلاثة مدنيين بأبو ظبي في هجوم شنّته جماعة الحوثي باستخدام صواريخ وطائرات مُسيّرة   / AA
22 يناير 2022

قرّرت الإمارات السبت، وقف تحليق الطائرات المُسيّرة والطائرات الرياضية الخفيفة لمدة شهر.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيان، إنّها "أهابت بوقف عمليات الطيران لمُلّاك وممارسي وهواة الطائرات من دون طيار، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها في الوقت الراهن".

وأوضحت أنّها قرّرت "وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من السبت"، مع السماح باستثناءات للشركات المشغلة لذلك النشاط حال كان لديها عقود عمل شريطة الحصول على التصاريح.

وحول مبرّرات القرار، قالت الوزارة إنّه "في الآونة الأخيرة جرى رصد عدم التقيّد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي جرى تحديدها بالتصاريح".

وأوضحت أنّه "جرى استخدام المناطق الّتي لا يُسمح بها".

وحذّرت من أنّ "كل من يقوم بتشغيل أيّ عمليات طيران أو ممارسة أيّ من هذه الأنشطة وعدم التقيّد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحدّدة سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية".

ويأتي القرار الإماراتي بعد أيام من هجوم نفذته جماعة "الحوثي" اليمنية بصواريخ وطائرات مُسيّرة على موقعين في أبو ظبي، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقوبل الهجوم بتنديدات واسعة عربياً ودولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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