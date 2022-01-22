سياسة
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منذ أزمة قرداحي.. وزير خارجية الكويت أول مسؤول خليجي يزور لبنان
قال وزير خارجية الكويت إن زيارته إلى لبنان تهدف إلى بناء الثقة وإبداء التضامن مع الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع دول الخليج العربية الأخرى.
منذ أزمة قرداحي.. وزير خارجية الكويت أول مسؤول خليجي يزور لبنان
زيارة الصباح لبيروت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ خلاف دبلوماسي وقع العام الماضي / Reuters
22 يناير 2022

قال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، السبت، إنه يزور لبنان بهدف بناء الثقة وإبداء التضامن مع الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع دول الخليج العربية الأخرى.

وكان في استقبال الوزير الكويتي في مطار بيروت، وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب. وزيارة الصباح لبيروت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ خلاف دبلوماسي في العام الماضي بعد تصريحات أدلى بها مسؤول حكومي لبناني سابق تنتقد التدخل العسكري في اليمن.

وقال أحمد بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "مجيئي إلى لبنان هو لدعم لبنان وانتشال لبنان من كل الذي يمر به ولمساعدته لتجاوز هذه المصاعب ولإعادة ..إجراءات بناء الثقة مع لبنان".

وأضاف أن "دول مجلس التعاون كافة متعاطفة ومتضامنة مع الشعب اللبناني"، مشيراً إلى أن "التحرك الكويتي هو تحرك خليجي وهناك تنسيق مع الدول الخليجية كافة بهذا الموضوع".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طردت الكويت والسعودية والبحرين دبلوماسيين لبنانيين وسحبت سفراءها من بيروت في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وفي أكثر من مناسبة أكدت الحكومة اللبنانية أن "تصريحات قرداحي لا تمثل موقفها"، فيما قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان حينها: "ليست هناك أزمة مع لبنان، بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران (حزب الله) عليه".

من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي: "لم يكن هناك قطع للعلاقات، كان هناك سحب للسفراء للتشاور فلم تقطع العلاقات مع لبنان".

ومضى يقول إن هناك عدة رسائل من زيارته لبيروت "الرسالة الأولى هي رسالة تعاون وتضامن وتآزر مع شعب لبنان الشقيق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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