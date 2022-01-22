سياسة
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الكشف عن أمر تنفيذي طلبت فيه إدارة ترمب من البنتاغون مصادرة أجهزة اقتراع
تكرّر الوثيقة التي نشرتها هيئة الأرشيف الوطني، العديد من نظريات المؤامرة عن اختراق أجهزة اقتراع، روجت لها شخصيات في محيط ترمب ويطالها حالياً تحقيق في الكونغرس.
الكشف عن أمر تنفيذي طلبت فيه إدارة ترمب من البنتاغون مصادرة أجهزة اقتراع
تلقي الوثيقة الضوء على التدابير التي ربما كان ترمب مستعداً لاتخاذها للبقاء في السلطة رغم فوز خصمه جو بايدن / AP
22 يناير 2022

ذكر تقرير الجمعة، أنّ مسودة أمر تنفيذي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في الأسابيع التي أعقبت خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، طلبت من أكبر مسؤول عسكري في البلاد مصادرة أجهزة اقتراع.

وتلقي الوثيقة التي نشرتها هيئة الأرشيف الوطني وحصل عليها موقع "بوليتيكو" الإخباري، الضوء على التدابير التي ربما كان ترمب مستعداً لاتخاذها للبقاء في السلطة رغم فوز خصمه جو بايدن.

وحسب الوثيقة المؤرخة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، فإنّ الأمر التنفيذي سعى إلى تعيين مستشار خاص لتوجيه اتهامات في حال ظهور أي تزوير من جرّاء مصادرة الأجهزة. لكن الأمر لم يُوقّع.

والمستند واحد من أكثر من 750 وثيقة سُلِّمت إلى لجنة مجلس النواب الخاصة بالتحقيق في أحداث الكابيتول في 2021، بعدما رفضت المحكمة العليا الاعتراض المقدّم من ترمب على نشرها.

وتقول المسودة التي جاءت في ثلاث صفحات: "بمفعول فوري، على وزير الدفاع مصادرة وجمع والتحفظ على وتحليل جميع الماكينات والمعدات والمعلومات المخزنة إلكترونياً، والسجلات المادية المطلوب الاحتفاظ بها".

وتكرّر الوثيقة العديد من نظريات المؤامرة عن اختراق أجهزة اقتراع، روجت لها شخصيات في محيط ترمب ويطالها حالياً تحقيق في الكونغرس ومن بينهم المحامية اليمينية سيدني باول.

وكانت قد قالت للصحفيين إنّ الانتخابات استُهدِفت من "أموال شيوعية عبر فنزويلا وكوبا وربما الصين".

وقادت باول ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، جهوداً غير مثمرة لإقناع محاكم بإلغاء نتائج انتخابات في ولايات رئيسية متأرجحة، في الأسابيع التي أعقبت خسارة ترمب.

طيلة أشهر حاول الرئيس السابق وحلفاؤه دفع اتهامات عن تزوير واسع، رغم تأكيد خبراء من حكومته بأنّ الانتخابات كانت الأصح في تاريخ الولايات المتحدة.

كما رفض المدعي العام بيل بار، المعين من ترمب، تلك الاتهامات.

وتحمل الوثيقة أيضاً أوجه شبه مع عرض لمخطط لإبقاء ترمب في منصبه، سلّمه كبير موظفيه مارك ميدوز إلى اللجنة الخاصة العام الماضي.

ويضع المخطط تصوراً يصادر بموجبه مسؤولو أمن أمريكيون (مارشالز) صناديق اقتراع لإعادة فرز أصوات 50 ولاية.

والوثيقة الّتي نُشِرَت الجمعة تركّز بشكل خاص على أجهزة اقتراع تعمل باللمس من تصنيع شركة دومينيون والتي استخدمت في جورجيا، حيث أكدت إعادة فرز للأصوات يدوياً وآلياً فوز بايدن.

ويكرر المستند اتهامات عن أنّ دومينيون "مملوكة أو خاضعة لسيطرة ونفوذ كبيرين من وكلاء ودول ومصالح أجنبية" ويعتبر أنّ آلاتها صُمِّمت عمداً لإشاعة "تزوير منهجي".

يواجه جولياني وباول دعاوى تشهير بمليار دولار رفعتها دومينيون وسمارتماتيك، وهي شركة أخرى تنتج أجهزة اقتراع.

تسابق الزمن

واللجنة النيابية الخاصة مكلّفة النظر في ما إذا كان ترمب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.

وجّهت اللجنة استدعاءات لشخصيات بارزة رفضت المثول أمامها طوعياً، وأحالت إلى وزارة العدل اتهامات بازدراء اللجنة تطال شخصين لا يزالان يرفضان التعاون هما المستشار السابق لترمب، ستيف بانون وكبير موظفيه ميدوز.

وتسابق اللّجنة الخاصة الزمن لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والتي يواجه فيها الديمقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب.

وإذا خسر الديمقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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