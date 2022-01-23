سياسة
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رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني يتخلى عن الترشّح للرئاسة
أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني السبت أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في إيطاليا، وقال إنه سيعمل مع قادة يمين الوسط للاتفاق على اسم قادر على كسب إجماع واسع في البرلمان.
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني يتخلى عن الترشّح للرئاسة
برلسكوني (85 عاماً) تدهورت صحته بشكل متزايد في الآونة الأخيرة  / AP
23 يناير 2022

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني السبت تخليه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيطاليا، لكنه رفض تأييد رئيس الوزراء الحالي ماريو دراجي لهذا المنصب.

وقال برلسكوني في بيان: "قررت أن أخطو خطوة أخرى على طريق المسؤولية الوطنية، وأطلب من أولئك الذين تقدموا باسمي لرئاسة الجمهورية أن يتخلوا عن ذلك".

القرار الذي جاء بعد مؤتمر عقد عبر تقنية الفيديو مع قادة آخرين من الكتلة الإيطالية المحافظة قد يسهل من الوصول إلى اتفاق بشأن الرئيس الجديد للبلاد.

ويبدو ترشيح برلسكوني البالغ من العمر 85 عاماً لمنصب الرئيس بعيد المنال، نظراً إلى مسيرته المهنية المليئة بالفضائح والمشكلات القانونية المستمرة، بالإضافة إلى تدهور صحته بشكل متزايد.

ولم يحظَ دراجي الذي يُنظر إليه باعتباره المرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب، بدعم برلسكوني.

وقال برلسكوني: "من اليوم سنعمل مع قادة يمين الوسط للاتفاق على اسم قادر على كسب إجماع واسع في البرلمان"، مصراً على أن دراجي يجب أن يظل رئيساً للوزراء بدلاً من الانتقال إلى الرئاسة.

وسيقرر الانتخاب 1009 مندوبين معروفين باسم "الناخبين الكبار"، يتألفون من أعضاء مجلسَي البرلمان، بالإضافة إلى ممثلين إقليميين.

ومن المقرر أن يبدؤوا التصويت الاثنين القادم بالاقتراع السري.

وفي الجولات الثلاث الأولى من التصويت توجد حاجة إلى أغلبية الثلثين، في حين أن أغلبية بسيطة من 505 مطلوبة في الاقتراع الرابع الذي من المتوقع أن يجري يوم الخميس القادم، ويمكن أن يكون حاسماً.

وتنتهي فترة 7 سنوات من رئاسة الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا في 3 فبراير/شباط المقبل.

وبخلاف دراجي يشمل المتنافسون على المنصب كلاً من بيير فرديناندو كاسيني المتحدث السابق للمجلس الأدنى للبرلمان وجوليانو أماتو رئيس الوزراء الأسبق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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