سياسة
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"تهديدات المستقبل".. أمريكا تعترض على زيادة استقلال منظمة الصحة العالمية
قال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة الأمريكية اعترضت على مقترحات لزيادة استقلال منظمة الصحة العالمية بسبب مخاوف لديها بشأن قدرة المنظمة على مواجهة التهديدات بالمستقبل بما في ذلك التهديدات من الصين.
"تهديدات المستقبل".. أمريكا تعترض على زيادة استقلال منظمة الصحة العالمية
تهدف الميزانية الأساسية لمنظمة الصحة إلى مكافحة الأوبئة وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية بجميع أنحاء العالم / Reuters
23 يناير 2022

اعترضت الولايات المتحدة، أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، على مقترحات لزيادة استقلال المنظمة، مما يثير شكوكاً بدعم إدارة الرئيس جو بايدن على المدى البعيد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وذلك حسبما قال أربعة مسؤولين مشاركين في محادثات بهذا الشأن.

وقالت وثيقة لمنظمة الصحة العالمية منشورة على الإنترنت ومؤرخة في الرابع من يناير/كانون الثاني إن من شأن هذا الاقتراح الذي قدّمته مجموعة العمل التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن التمويل الدائم أن يزيد المساهمة السنوية الدائمة لكل دولة عضو.

وتمثّل هذه الخطة جزءاً من عملية إصلاح أوسع نطاقاً حفّزتها جائحة كوفيد-19 التي سلطت الضوء على قصور قدرة منظمة الصحة العالمية على التدخل بوقت مبكر في أي أزمة.

ولكن مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز إن الحكومة الأمريكية تعارض الإصلاح لأن لديها مخاوف بشأن قدرة منظمة الصحة العالمية على مواجهة التهديدات في المستقبل بما في ذلك التهديدات من الصين.

وتدفع واشنطن بدلاً من ذلك من أجل إنشاء صندوق منفصل يسيطر عليه المانحون بشكل مباشر ويمول الوقاية من حالات الطوارئ الصحية ومكافحتها.

وأكد أربعة مسؤولين أوروبيين مشاركين في المحادثات رفضوا نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، معارضة الولايات المتحدة. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الأمريكية.

وقالت الوثيقة إن الاقتراح المنشور يدعو لزيادة المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بشكل تدريجي اعتباراً من عام 2024، بحيث تمثل نصف الميزانية الأساسية للوكالة التي تبلغ مليارَي دولار بحلول عام 2028 مقارنة بأقل من 20% الآن.

وتهدف الميزانية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية إلى مكافحة الأوبئة وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. كما تجمع مليار دولار إضافي أو نحو ذلك سنوياً لمواجهة تحديات عالمية محددة مثل أمراض المناطق الاستوائية والإنفلونزا.

ويقول المؤيدون إن الاعتماد الحالي على التمويل الطوعي من الدول الأعضاء والجمعيات الخيرية مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس يجبر منظمة الصحة العالمية على التركيز على الأولويات التي يحددها الممولون ويجعلها أقل قدرة على انتقاد الأعضاء عندما تسوء الأمور.

ودعت لجنة مستقلة معنية بالأوبئة عُيّنت لتقديم المشورة بشأن إصلاح منظمة الصحة العالمية إلى زيادة أكبر بكثير في الرسوم الإلزامية لتصل إلى 75% من الميزانية الأساسية معتبرة أن النظام الحالي يمثل "خطراً كبيراً على نزاهة واستقلالية" منظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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