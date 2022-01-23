سياسة
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بعد سداد متأخراتها.. سيول تقول إن إيران ستسترد صوتها في الأمم المتحدة
قالت كوريا الجنوبية إن من المتوقع أن تستعيد إيران صوتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن سددت سيول الأموال المتأخرة المستحقة على طهران للمنظمة العالمية بأموال إيرانية مجمدة في البلاد.
بعد سداد متأخراتها.. سيول تقول إن إيران ستسترد صوتها في الأمم المتحدة
خسرت إيران حقها في التصويت بالأمم المتحدة لأنها لا تستطيع تحويل الأموال لسداد المتأخرات نتيجة العقوبات الأمريكية / AFP
23 يناير 2022

أعلنت سيول الأحد أن كوريا الجنوبية استخدمت 18 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في مصارف كورية لتسوية متأخرات طهران لميزانيات الأمم المتحدة، مما سيسمح لإيران باستعادة حقها في التصويت في المنظمة الدولية بسرعة.

واستردت إيران حقوق التصويت في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران بعد دفعة مماثلة لكنها قالت هذا الشهر إنها خسرتها مرة أخرى لأنها لا تستطيع تحويل الأموال لسداد المتأخرات نتيجة العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان إن هذه الدفعة أنجزت بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعدما تقدمت إيران "بطلب عاجل" لدفع المبلغ المترتب عليها.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية أن "دفع المساهمات الإيرانية للأمم المتحدة (أكثر من 18 مليون دولار) تم".

وقالت مصادر في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه أُفرج منذ الجمعة عن 18 مليون دولار لإيران في سيول لتسوية مستحقات الأمم المتحدة.

وكان هذا المبلغ هو الحد الأدنى من المتأخرات المستحقة على طهران للأمم المتحدة لتتمكن من استعادة حقها في التصويت بالمنظمة الذي فقدته مطلع يناير/كانون الثاني.

وتملك إيران أكثر من سبعة مليارات دولار مخصصة لصادرات النفط مجمدة في مصرفين كوريين بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن "حق إيران في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يُعاد على الفور مع تسديد هذا المبلغ".

وكانت إيران ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية وتعيد فرض عقوبات تجارية تعرقل المبادلات.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي بلد يكون مبلغ المتأخرات فيه مساوياً أو أكبر من المساهمة المستحقة عليه عن عامين ماضيين كاملين.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 11 يناير/كانون الثاني أنه يتعين على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقها في التصويت.

وكانت إيران خسرت العام الماضي حقها في التصويت بسبب عدم السداد. وقالت طهران حينذاك إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لديونها للأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وبعد أشهر من المفاوضات تمكنت طهران في يونيو/حزيران من استخدام أموال مجمدة في كوريا الجنوبية لتسديد الحد الأدنى من الديون المطلوبة واستعادة حقها في التصويت، قبيل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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