سياسة
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فايزر تقترح بديلاً "أفضل" من جرعات اللقاح التنشيطية ضد كورونا.. ما هو؟
قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا إن الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا كل أربعة أشهر أو خمسة لن يكون سيناريو جيداً للتعامل مع الوباء، معلناً عن بديل "أكثر فاعلية".. ما هو؟
فايزر تقترح بديلاً "أفضل" من جرعات اللقاح التنشيطية ضد كورونا.. ما هو؟
بورلا قال إن إعطاء اللقاح لمرة واحدة في العام سيكون أفضل في مجال إقناع الناس بتلقي اللقاح / AP
23 يناير 2022

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر السبت إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فاعلية في منع العدوى.

وفي مقابلة مع قناة إن 12 نيوز سئل بورلا عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة أشهر إلى خمسة على أساس دوري، فأجاب: "هذا لن يكون سيناريو جيداً.. ما آمله أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام".

وأضاف: "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه".

ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية، أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات إلى تعزيز الحماية لمواطنيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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