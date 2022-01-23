سياسة
2 دقيقة قراءة
"قُتلت قتلاً رحيماً".. العثور على قرود مختبر هربت بعد حادث في بنسلفانيا
قالت شرطة ولاية بنسلفانيا إنها عثرت على ثلاثة قرود هاربة تحطمت الشاحنة التي كانت تنقلها إلى مختبر في الولاية بعد تعرّضها لحادث مروري، وإنها قُتلت قتلاً رحيماً.
"قُتلت قتلاً رحيماً".. العثور على قرود مختبر هربت بعد حادث في بنسلفانيا
يصل سعر القرد الواحد من هذه الرئيسيات المعروفة باسم قرود المكاك طويلة الذيل إلى 10 آلاف دولار / AFP
23 يناير 2022

عُثر على ثلاثة قرود هاربة تحطمت الشاحنة التي كانت تنقلها إلى مختبر في ولاية بنسلفانيا بعد تعرّضها لحادث مروري، وقُتلت قتلاً رحيماً.

فقد اصطدمت المركبة التي كانت تُقلّ مئة من هذه الرئيسيات بشاحنة تفريغ قرب دانفيل بولاية بنسلفانيا بعد ظهر الجمعة في طريقها إلى مختبر في فلوريدا.

وقالت الشرطة على تويتر إن أربعة قرود "فرّت من مكان الحادث إلى الجوار".

ومساء السبت أوضحت الشرطة أنه عُثر على كل القردة.

وأفاد الموقع الإخباري المحلي "دبليو NAB" نقلاً عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن الحيوانات الهاربة قُتلت قتلاً رحيماً.

وقالت "CDC" للموقع إن القردة "هبطت" الجمعة في نيويورك آتية من موريشيوس.

وكان يُعتقد في السابق أن أربعة قرود فُقدت بعد الحادث.

وأشار الموقع إلى أن مروحية تابعة للشرطة مزودة كاميرات حرارية استُخدمت لتعقب القردة، بينما استخدم العناصر على الأرض مصابيح يدوية قوية.

ونشرت شرطة ولاية بنسلفانيا صورة تُظهر قرداً على شجرة قبالة الطريق 54 خلال الليل البارد.

ويصل سعر القرد الواحد من هذه الرئيسيات المعروفة باسم قرود المكاك طويلة الذيل إلى عشرة آلاف دولار. وقد استُعين بها لإجراء أبحاث على لقاح فيروس كورونا، حسب صحيفة نيويورك تايمز. ويمكنها العيش في الأسر حتى سن ثلاثين عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us