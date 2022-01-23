عُثر على ثلاثة قرود هاربة تحطمت الشاحنة التي كانت تنقلها إلى مختبر في ولاية بنسلفانيا بعد تعرّضها لحادث مروري، وقُتلت قتلاً رحيماً.

فقد اصطدمت المركبة التي كانت تُقلّ مئة من هذه الرئيسيات بشاحنة تفريغ قرب دانفيل بولاية بنسلفانيا بعد ظهر الجمعة في طريقها إلى مختبر في فلوريدا.

وقالت الشرطة على تويتر إن أربعة قرود "فرّت من مكان الحادث إلى الجوار".

ومساء السبت أوضحت الشرطة أنه عُثر على كل القردة.

وأفاد الموقع الإخباري المحلي "دبليو NAB" نقلاً عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن الحيوانات الهاربة قُتلت قتلاً رحيماً.

وقالت "CDC" للموقع إن القردة "هبطت" الجمعة في نيويورك آتية من موريشيوس.

وكان يُعتقد في السابق أن أربعة قرود فُقدت بعد الحادث.

وأشار الموقع إلى أن مروحية تابعة للشرطة مزودة كاميرات حرارية استُخدمت لتعقب القردة، بينما استخدم العناصر على الأرض مصابيح يدوية قوية.

ونشرت شرطة ولاية بنسلفانيا صورة تُظهر قرداً على شجرة قبالة الطريق 54 خلال الليل البارد.

ويصل سعر القرد الواحد من هذه الرئيسيات المعروفة باسم قرود المكاك طويلة الذيل إلى عشرة آلاف دولار. وقد استُعين بها لإجراء أبحاث على لقاح فيروس كورونا، حسب صحيفة نيويورك تايمز. ويمكنها العيش في الأسر حتى سن ثلاثين عاماً.