قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الأحد إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع.

وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتباراً من منتصف ليل الأحد بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف، أو25 شخصاً إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.

وأضافت: "حفل زفافي لن يقام.. لقد انضممت للتو إلى العديد من المواطنين النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة مماثلة بسبب الوباء وأنا أعتذر من كل الأشخاص الذين يواجهون مثل هذا السيناريو".

ولم تكن أرديرن وشريكها كلارك غايفورد أعلنا موعداً للزفاف، لكنه كان متوقعاً في الأسابيع المقبلة.

وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت أرديرن: "هذه هي الحياة".

وأضافت: "أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا آثاراً مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة، وأهمها عدم القدرة على الوجود مع أحد أفراد الأسرة أحياناً عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به".

وسجلت نيوزيلندا التي نجحت في السيطرة على الوباء إلى حد كبير 15104 إصابات و52 وفاة منذ بداية الجائحة.