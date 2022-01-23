سياسة
3 دقيقة قراءة
مفتي مصر يتحدث عن "انفراجات فقهية" بشأن ألفاظ الطلاق.. ماذا قال؟
قال مفتي الديار المصرية إن "أغلب الحالات المتعلقة بالطلاق خصوصاً في سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر في أن الزوجين يكونان غير مدركين الحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما".
مفتي مصر يتحدث عن "انفراجات فقهية" بشأن ألفاظ الطلاق.. ماذا قال؟
شوقي علام مفتي الديار المصرية
23 يناير 2022

كشفت وسائل إعلام مصرية أن نحو 4 إلى 5 آلاف فتوى طلاق تستقبلها دار الإفتاء أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، "يقع منها واحد في الألف وربما لا يقع منها شيء".

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إن "أغلب الحالات المتعلقة بالطلاق خصوصاً في سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر في أن الزوجين يكونان غير مدركين الحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان كذلك المسؤولية الملقاة على عاتقهما، لافتاً إلى أن علماء الدار لديهم من الخبرة التي يستطيعون من خلالها معرفة هل كان هذا طلاقاً واقعاً أم يمين طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب".

وأضاف أن "علماء دار الإفتاء يستمعون للزوج جيداً لمعرفة هل كان مدركاً لفظة الطلاق أم لا، فإذا صدرت عن رضا حقيقي عنده وقصد، حينها يقع الطلاق، مؤكداً أنهم إذا وجدوا أن الزوج لم يكن يدري ما يقول لشدة الغضب مثلاً ونطق بالطلاق دون أن يدرى أو يقصد، فحينها لا يقع الطلاق باتفاق العلماء".

وحسب موقع "المصري اليوم"، أشار علام إلى أن كتب الفقه يوجد بها "انفراجات فقهية" قد يلجأ إليها العلماء للحفاظ على كيان الأسرة، لأن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغي أن يُرفع إلا بيقين؛ لذا نتحقق من وقوع الطلاق، فالأخذ بهذه الانفراجات لا يعنى مطلقاً محاولات منع الطلاق بل هذه الانفراجات لها أصول شرعية من الكتاب والسنة.

وأوضح أن "التعامل مع حالات الطلاق داخل الدار يجري وفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل؛ تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها؛ فإذا لم يتيسر الحل لأمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من 3 علماء؛ وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال لي شخصياً، وربما أستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبي للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل".

ولفت مفتى الديار المصرية إلى أن الدار تتخذ عدة تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ إذ أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن، مثل برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج"، الذى يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسرى والزواجي تحال إليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية، ويجري في جلسات الإرشاد الأسرى بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من الدار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us