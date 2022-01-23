كشفت وسائل إعلام مصرية أن نحو 4 إلى 5 آلاف فتوى طلاق تستقبلها دار الإفتاء أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، "يقع منها واحد في الألف وربما لا يقع منها شيء".

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إن "أغلب الحالات المتعلقة بالطلاق خصوصاً في سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر في أن الزوجين يكونان غير مدركين الحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان كذلك المسؤولية الملقاة على عاتقهما، لافتاً إلى أن علماء الدار لديهم من الخبرة التي يستطيعون من خلالها معرفة هل كان هذا طلاقاً واقعاً أم يمين طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب".

وأضاف أن "علماء دار الإفتاء يستمعون للزوج جيداً لمعرفة هل كان مدركاً لفظة الطلاق أم لا، فإذا صدرت عن رضا حقيقي عنده وقصد، حينها يقع الطلاق، مؤكداً أنهم إذا وجدوا أن الزوج لم يكن يدري ما يقول لشدة الغضب مثلاً ونطق بالطلاق دون أن يدرى أو يقصد، فحينها لا يقع الطلاق باتفاق العلماء".

وحسب موقع "المصري اليوم"، أشار علام إلى أن كتب الفقه يوجد بها "انفراجات فقهية" قد يلجأ إليها العلماء للحفاظ على كيان الأسرة، لأن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغي أن يُرفع إلا بيقين؛ لذا نتحقق من وقوع الطلاق، فالأخذ بهذه الانفراجات لا يعنى مطلقاً محاولات منع الطلاق بل هذه الانفراجات لها أصول شرعية من الكتاب والسنة.

وأوضح أن "التعامل مع حالات الطلاق داخل الدار يجري وفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل؛ تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها؛ فإذا لم يتيسر الحل لأمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من 3 علماء؛ وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال لي شخصياً، وربما أستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبي للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل".

ولفت مفتى الديار المصرية إلى أن الدار تتخذ عدة تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ إذ أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن، مثل برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج"، الذى يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسرى والزواجي تحال إليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية، ويجري في جلسات الإرشاد الأسرى بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من الدار.