سياسة
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16 قتيلاً على الأقل في حريق بملهى ليلي في الكاميرون.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة الكاميرونية، اندلاع حريق في ملهى ليلي بالعاصمة ياوندي، أودى بحياة 16 شخصاً على الأقل وجرحى في حالة حرجة.
16 قتيلاً على الأقل في حريق بملهى ليلي في الكاميرون.. ما القصة؟
أحرقت النيران الصالة الرئيسية في نادي "ليفز" الليلي، في حي باستوس بالعاصمة، وهو حي السفارات ومقر مساكن الدبلوماسيين. / AFP
23 يناير 2022

أعلنت الحكومة الكاميرونية، الأحد، نشوب حريق ناجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي بالعاصمة ياوندي، أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل وجرح آخرين.

وقال مدير مستشفى "ياوندي" المركزي في مؤتمر صحفي، إن الجرحى في حالة حرجة، وقد جرى نقلهم فور الحادث إلى المستشفى المحلي.

بدورها، ذكرت وزارة الاتصالات، في بيان، أن "التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة"، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد.

يأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الكاميرون مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأحرقت النيران الصالة الرئيسية في نادي "ليفز" الليلي، في حي باستوس بالعاصمة، وهو حي السفارات ومقر مساكن الدبلوماسيين.

وأوضحت الوزارة أن "المأساة نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيراً ما تستخدم في هذه الأماكن، وقد التهمت أولاً سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع".

من جانبه، صرح مسؤول في هيئة الإطفاء طالباً عدم كشف هويته "عندما وصلنا كان هناك ذعر، اندلع حريق قوي ودخان كثيف"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.

فيما قال حارس أمن كان موجوداً خلال الحريق إن ذلك "حدث بسرعة كبيرة"، مضيفاً "كانت الساعة بعد الثانية صباحاً بقليل ويصل معظم الزبائن حوالى الثالثة صباحاً، وقع الكثير من الضحايا".

وتستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم العنف المستمر في غرب البلاد، حيث أعلن مسلحون في مناطق ناطقة بالإنجليزية، الانفصال عن الدولة التي تتحدث غالبية سكانها الفرنسية، عام 2017.

ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية بارتكاب فظائع في القتال الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص، وأجبر أكثر من 700 ألف آخرين على الفرار من مناطقهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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