كشفت المديرية العامة لشؤون السكان بوزارة الداخلية التركية، عن أشهر أسماء المواليد الأتراك من الذكور والإناث لعام 2021.

فقد ولد خلال العام الماضي، مليون و47 ألف و975 طفلاً، سمّي 7 آلاف و134 طفلاً منهم باسم "يوسف"، وهو الأكثر تفضيلاً بين الذكور.

يليه 6 آلاف و304 أطفال باسم "ألب أرسلان"، و5 آلاف و777 طفلاً باسم "ميراش".

أما الإناث، فقد تصدر اسم "زينب" قائمة الأسماء التركية المفضلة، وأطلق على 10 آلاف و130 طفلة خلال العام الماضي، يليه اسم "إيليف" الذي أطلق على 6 آلاف و546 طفلة، وأخيراً "أسيل" وسميت به 6 آلاف و496 طفلة.