سياسة
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إيران.. توقيف شخص بعد تدمير تمثال للخميني
قبل أيام من بدء إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، أوقفت السلطات الإيرانية شخصاً يشتبه بتعديه على تمثال لمؤسس الجمهورية روح الله الخميني وتدميره.
إيران.. توقيف شخص بعد تدمير تمثال للخميني
صورة أرشيفية لتمثال للإمام الخميني في إيران
23 يناير 2022

أوقفت السلطات الإيرانية شخصاً يشتبه بتعديه على تمثال لمؤسس الجمهورية روح الله الخميني و"تدميره"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد، وذلك قبل أيام من بدء إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن حميد رضا تأملي، المسؤول المحلي في مدينة أردستان (وسط)، قوله "تلقينا تقريراً عن تعرض تمثال الإمام الخميني في مدينة أردستان للإساءة والتدمير أمس (السبت)".

وأضاف "جرى تحديد الشخص الذي فعل ذلك في أسرع وقت، وإيداعه السجن".

يأتي ذلك مع استعداد إيران لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية، اعتباراً من الأول من فبراير/شباط مع ذكرى عودة الخميني إلى البلاد بعد قرابة 14 عاماً في المنفى، وصولاً إلى الحادي عشر من الشهر ذاته، تاريخ انتصار الثورة التي قادها ضد نظام الشاه.

وأوضح تأملي أنه "في الوقت الراهن، ليس بالإمكان التكهن بالدوافع المحددة لما فعله المتهم".

وتقع أردستان في محافظة أصفهان وسط إيران، ويقطنها أكثر من 15 ألف نسمة.

ويأتي الاعتداء على تمثال الإمام الخميني، بعد زهاء أسبوعين على إعلان السلطة القضائية توقيف شخص يشتبه بضلوعه في إضرام النار بتمثال للواء الراحل قاسم سليماني بجنوب غرب البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لاغتياله بضربة جوية أمريكية في بغداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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