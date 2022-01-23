سياسة
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باكستان تطلب مساعدة إيران في القبض على متورطين في قتل دبلوماسي سعودي
دعت باكستان السلطات الإيرانية، للمساعدة في اعتقال مشتبه بهم، في مقتل الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني عام 2011، للاعتقاد باختبائهم في إيران.
باكستان تطلب مساعدة إيران في القبض على متورطين في قتل دبلوماسي سعودي
عام 2011، قتل الموظف بالقنصلية السعودية في كراتشي، حسن القحطاني، جراء إطلاق مسلحون النار عليه في سيارته، وفق مسؤول مكافحة الإرهاب الباكستاني.  / AA
23 يناير 2022

طلبت الشرطة الباكستانية، مساعدة السلطات الإيرانية، في القبض على مشتبه بهم في قتل دبلوماسي سعودي، يعتقد باختبائهم في طهران، وفق صحيفة "ديلي باكستان".

وعام 2011، قُتل الموظف بالقنصلية السعودية في كراتشي، حسن القحطاني، جراء إطلاق مسلحون النار عليه في سيارته، وفق مسؤول مكافحة الإرهاب الباكستاني.

وأواخر العام الماضي، شكلت السلطات الباكستانية فريقاً خاصاً للتحقيق في جريمة القتل، ليعلن لاحقاً، نائب المفتش العام الباكستاني لإدارة مكافحة الإرهاب، عمر شهيد حامد، أن ذلك الفريق "يعمل على خيوط مثمرة من المخابرات".

وأسفر التحقيق عن طلب قُدّم إلى السلطات الإيرانية، للمساعدة في القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في مقتل القحطاني، وهم علي مستحسن ورضا إمام وسيد وقار أحمد، بسبب "تورطهم في عمليات الاغتيال والأنشطة الإرهابية في باكستان".

من جانبه، قال مسؤول في إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية: "نعتقد أن المتهمين الثلاثة يختبئون في إيران، ولا يمكننا اعتقالهم من دون مساعدة السلطات".

وأشار إلى أن "النشرات الحمراء بحق المشتبه بهم قد صدرت بالفعل"، وفق صحيفة "ديلي باكستان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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