أثار مقطع فيديو "جنسي" بُث خلال جلسة عقدتها لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام في إسرائيل.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، خلال جلسة للجنة التشريع في الكنيست بث مشهد جنسي عبر تطبيق زووم، ما أثار حالة من الحرج بين النواب.

وأمر رئيس لجنة التشريع جلعاد كريف بوقف المشاركات عبر تطبيق زووم في الجلسات بسبب المقطع المحرج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تبليغ أمن الكنيست والجهات المعنية في الأجهزة الإلكترونية والحواسيب بالأمر، وتقرر منع المشاركين في الجلسات عبر تطبيق زووم من المشاركة إلا من خلال خاصية الصوت.

ويعتقد بعض المشاركين في الجلسة بأن المشهد جرى بثه من خلال أحد المشاركين الرافضين لتلقي لقاح فيروس كورونا، "لكن خلفية الحدث لا تزال قيد البحث"، حسب "يسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة "فقط المشاركون في الجلسة شاهدوا هذا الفيديو".

وطلب رئيس اللجنة من المشاركين إغلاق تطبيق زووم مباشرة، وأمر بعدم إعادة تشغيل شاشة العرض الكبيرة خلال الجلسة حتى يجري التأكد من أن مثل هذا الحدث لن يتكرر.