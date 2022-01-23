عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام، على مسافر مختبئ في جهاز العجلات الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب إفريقيا، كما أعلنت ناطقة، الأحد.

ويعتقد أن الرجل مجهول الهوية تسلل إلى عجلة الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرغ، حسب الناطقة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية، يوان هيلموندز.

وأوضحت هيلموندز "عثر على الرجل حياً في مقدمة الطائرة ونقل إلى مستشفى في حالة مستقرة".

ولفتت هيلموندز إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث، مضيفة "من المذهل أن الرجل ما زال على قيد الحياة".

ويبلغ متوسط وقت الرحلة بين جوهانسبرغ وأمستردام حوالى 11 ساعة.

والحوادث المماثلة في الرحلات الجوية المتجهة إلى هولندا نادرة، وفق الناطقة باسم الشرطة، ذاكرة أن المحاولات السابقة شملت مهاجرين من نيجيريا وكينيا.

والعام الماضي، اكتشفت شرطة الحدود جثة رجل نيجيري في جهاز هبوط طائرة وصلت إلى مطار سخيبول.