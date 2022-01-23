سياسة
2 دقيقة قراءة
قادماً من جنوب إفريقيا.. العثور على مسافر اختبأ في عجلات طائرة هولندية
عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام، على مسافر مختبئ في جهاز العجلات الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب إفريقيا، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة مستقرة.
قادماً من جنوب إفريقيا.. العثور على مسافر اختبأ في عجلات طائرة هولندية
/ AFP
23 يناير 2022

عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام، على مسافر مختبئ في جهاز العجلات الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب إفريقيا، كما أعلنت ناطقة، الأحد.

ويعتقد أن الرجل مجهول الهوية تسلل إلى عجلة الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرغ، حسب الناطقة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية، يوان هيلموندز.

وأوضحت هيلموندز "عثر على الرجل حياً في مقدمة الطائرة ونقل إلى مستشفى في حالة مستقرة".

ولفتت هيلموندز إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث، مضيفة "من المذهل أن الرجل ما زال على قيد الحياة".

ويبلغ متوسط وقت الرحلة بين جوهانسبرغ وأمستردام حوالى 11 ساعة.

والحوادث المماثلة في الرحلات الجوية المتجهة إلى هولندا نادرة، وفق الناطقة باسم الشرطة، ذاكرة أن المحاولات السابقة شملت مهاجرين من نيجيريا وكينيا.

والعام الماضي، اكتشفت شرطة الحدود جثة رجل نيجيري في جهاز هبوط طائرة وصلت إلى مطار سخيبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us