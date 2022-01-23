أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إصابة 100 أسير فلسطيني بفيروس كورونا، في سجن "عوفر" الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير في بيان مقتضب، أن الإصابات سُجلت في القسم 22 بالسجن، الذي يقبع فيه 160 أسيراً فلسطينياً، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن نادي الأسير، إصابة 7 أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا في سجن "عوفر"، منها 5 إصابات في القسم "22"، وإصابتان في القسم "17".

كذلك أصيب 10 أسرى فلسطينيين على الأقل بالفيروس في سجن "إيشل - بئر السبع"، بينهم الأسير نائل البرغوثي، حسب نادي الأسير.

ويقضي الأسير البرغوثي أطول فترة اعتقال في تاريخ الأسر بالسجون الإسرائيلية، حيث دخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عاماً بشكل متواصل، وهو من بين الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011 ثم أُعيد اعتقاله في 2014.

وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، 4 منهم مصابون بالسرطان، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.